Segons heu assenyalat en alguna ocasió, el que us agrada del MIT és la combinació de mirar més enllà de l'horitzó i sota el capó, i també el fet que es tendeix a posar la mirada en els problemes més difícils. Com organitzem i gestionem eficaçment la innovació educativa perquè sigui eficaç i atractiva, però també gestionable?

Quan els alumnes no aprenen un tema com nosaltres volem, pot ser que tinguin malentesos conceptuals que puguem corregir? Hauríem de canviar l'experiència d'aprenentatge? Tot això depèn de les possibilitats innovadores, és a dir, podem canviar els paràmetres d'entrada de manera imaginativa i creativa per millorar els resultats? Aquí es poden fer moltes coses. Si canvies les cadires d'una aula i obtens un resultat diferent, això és innovació. Si utilitzo una mica de tecnologia per crear miniaplicacions de visualització, això és innovació. Si utilitzo la intel·ligència artificial (IA) per millorar les oportunitats d'aprenentatge, això també és innovació. Però la base sobre la qual es recolza aquest argument és: com puc utilitzar de manera imaginativa els recursos de què disposo per obtenir resultats d'aprenentatge diferents?

Vivim una època de possibilitats immenses. Si mirem els cursos que impartim, tots els aspectes que comprenen estan oberts a possibilitats innovadores gràcies a les tecnologies digitals. Una lliçó ja no és una lliçó. És un vídeo que es pot acompanyar de proves o avaluacions formatives que poden consistir en el fet que, si no entens el concepte, pots obtenir una visualització just després. Llavors canvies totes les parts d'una lliçó per components de diversos tipus. I ho fas perquè estàs aprenent a fer-ho més bé gràcies a la ciència de l'aprenentatge. Part de la innovació implica experimentar amb alguna cosa i fer-ne un seguiment. És a dir, he d'experimentar i fer un seguiment honest i corregir no sols l'aprenentatge autònom [de l'alumne], sinó també com ensenyo.

D'altra banda, has parlat d'innovació i és un terme complex, perquè molt sovint confonem inventar amb innovar. Per a mi, el meu treball de recerca és difondre innovació. Per aplicar una intervenció i una invenció innovadores, he de pensar en com és l'aula, com és la infraestructura, si el professor i els alumnes estan preparats per dur a terme les tasques. Tot això entra en el camp de la innovació. Avui dia no es tracta només del professor i els alumnes, sinó també de l'ecosistema. El MIT valora molt l'aprenentatge actiu i pràctic. Però l'experiència pràctica pot realitzar-se en pràctiques d'empresa. Jo m'ocupo d'això, però potser no soc la persona més adequada per impartir-ho. Així que també podem buscar combinacions innovadores en l'oferta per obtenir resultats. Es tracta d'investigar sobre el que passa, experimentar, avaluar. I llavors, pensar que fa falta veure-ho des d'un enfocament sistèmic. Aquesta és l'orientació que ens fa innovadors.

Està molt bé, perquè així avaluem tot el procés.

I està bé que ho preguntis, perquè el MIT es relaciona amb la innovació. Fa molts anys, quan va llançar OpenCourseWare, als Estats Units hi havia algunes iniciatives que començaven a comercialitzar continguts educatius. Al MIT tots deien: què farem amb internet? Hem perdut l'oportunitat? I la nostra facultat va dir, per reaccionar a aquesta qüestió: "Hem de pensar en la qualitat de l'excel·lència del MIT". En aquest moment hi va haver un gran debat. Es parlava molt de conceptes com la intensitat. I la gent opinava que el valor real de la qualitat de l'excel·lència del MIT era una gran amplada de banda d'interacció entre grans professors i grans alumnes, perquè ens preocupem per contractar grans professors, i ens esforcem per aconseguir grans alumnes.

A més, érem una institució de recerca i volíem incorporar la pràctica, les eines i el plaer d'investigar a l'experiència d'aprendre i ensenyar. Aquesta noció d'experimentació és l'ADN del MIT, que consisteix a prendre un element, provar-lo, mesurar-lo, avaluar-lo, i, si no ens convenç, el corregim o l'apartem. En resum, quan vam llançar OCW, vam dir clarament que és una publicació de cursos del MIT, no una educació del MIT. Perquè tot això, la interacció, la recerca, només sabem fer-les cara a cara.

Heu esmentat la intel·ligència artificial, però l'aparició i l'adopció generalitzada de la IA generativa en l'educació superior implica reconsiderar profundament els processos que intervenen en l'ensenyament i l'avaluació en l'adquisició de coneixements i competències dels alumnes. A la UOC considerem que és una oportunitat, però com penseu que les universitats poden adaptar-se a aquest nou context? Com hem de repensar l'ensenyament i l'avaluació i com han d'evolucionar els models d'avaluació en aquest context?

El meu doctorat va ser sobre estudis del futur en l'educació, i em van presentar els fantàstics treballs que es feien llavors en IA. Es feia una tasca meravellosa, al MIT. Jo estava a UMass Amherst, i vaig anar al MIT per veure'n alguns. Al principi dissenyàvem tutors intel·ligents, i hi havia un programa anomenat Buggy. Era per veure com els nens feien un programa de matemàtiques i copsar el patró d'errors, perquè els patrons d'errors reflecteixen els malentesos conceptuals. És un ús molt interessant de la IA. La IA ajuda a treure a la llum aquestes coses per poder-hi intervenir adequadament, és a dir, canviar l'estratègia d'ensenyament o arribar a altres tipus d'experiències que aclareixin aquests malentesos. Per a tutories va bé, perquè poden veure els problemes i respondre molt ràpidament. Per la seva capacitat d'anàlisi i processament de dades poden tractar amb una base de solucions molt gran per arribar a tipus de tutoria personalitzada. I això és bo.

Soc molt optimista sobre l'ús de la IA com a aliat en el procés educatiu. Estic cansat del "soc jo o és la IA?". Doncs bé: soc jo i és la IA. I podem pensar en com fer-la servir sàviament —amb els ulls ben oberts, perquè hi ha problemes— per fer les coses encara millor, sobretot per al que nosaltres no hem estat capaços de fer. Hi ha problemes de plagi amb el tema de ChatGPT, però també hi ha la qüestió que proporciona micromons més simples perquè la gent aprengui. Si puc dirigir un programa d'IA generativa amb ChatGPT als conjunts adequats de recursos de contingut i puc supervisar-ho perquè la gent pugui tenir vies més simples graduables per aprendre coses en particular, això seria una cosa positiva.

La UOC feia aprenentatge obert, aprenentatge en línia, abans que no es posés de moda. I fèiem MOOC i coses per l'estil. Moltes institucions, al principi de l'aprenentatge en línia, el que fèiem era agafar el que fèiem a l'aula i posar-ho en línia, la qual cosa és una suboptimització i podria ser negatiu, també. Perdem l'oportunitat de repensar els cursos i oferir diferents tipus d'experiències.

Llavors, com es proporciona una estructura d'ajuda i suport a una població d'alumnes cada vegada més autònoma en el seu aprenentatge? No podem satisfer totes les seves necessitats. Hem de crear mitjans perquè aprenguin per si mateixos. Perquè el tipus d'ajuda que els oferim avui es basa en el que coneixem per experiències presencials. Mentrestant, tenim milions d'usuaris que utilitzen experiències en línia. Tenim dades de clics, de les pàgines que fullegen, podem identificar com troben grups. Per tant, podem arribar a un nivell macro mitjançant l'ús d'IA per extreure dades i veure com podem ajudar millor els alumnes en línia. Crec que aquest és el potencial que tenim.

Quan parlàvem de la IA heu dit que probablement hi ha una connexió amb l'autoria i el plagi en les tasques. Quins considereu que són els reptes principals en aquest sentit? I quin paper tenen l'ètica i la moral en aquests contextos?

Nosaltres hem de donar-los les garanties raonables que no seran enganyats. Les dades que assenyalen, la supervisió…, aquesta és la nostra responsabilitat amb els alumnes. Aquest és el pacte.

I això està relacionat amb la qualitat i la reputació d'universitats i institucions.

Absolutament. I has parlat de l'ètica i la moral. Tinc un col·lega que diu que no es pot legislar la moral. Però tampoc volem que la gent confongui la pràctica no ètica amb la pràctica ètica. Hem d'imposar línies dures, a vegades llindars difícils, perquè se n'adonin. Després podrem entrar en discussions filosòfiques sobre què és la veritat. Però crec que hem d'anar amb compte. Fins i tot si només es tracta d'equitat i justícia, ens volem assegurar que les persones que s'esforcen per arribar a la veritat no es distreguin perquè algú ho aconsegueix amb mala praxi.

Després hi ha el risc relacionat amb el biaix de la informació. Si mirem tots els programes d'imatge, DALL·E, ChatGPT 4, cada vegada s'accentua més. La meva esposa és científica de computació d'IA i discutim sobre aquest tema. Com a educadors, hem de tenir en compte els riscos. Però hi ha oportunitats que no hem d'ignorar.

Parlem de l'educació al llarg de la vida. Les exigències del mercat laboral fan que els professionals hagin de millorar la seva qualificació i reciclar-se. Necessiten formació contínua per estar al dia. En el nostre context de la Unió Europea, el juny del 2022 hi va haver recomanacions sobre l'enfocament de les microcredencials, l'aprenentatge permanent i l'ocupabilitat. I el MIT tenia els microprogrames de màster. Quin paper exerciran les microcredencials a mitjà termini? Què fa falta perquè siguin reconegudes per institucions o empreses?

En primer lloc, són valuoses? D'entrada diré que moltíssim. Per a tots els qui som aquí hi ha un munt de qüestions o consideracions en la teva pregunta. Són valuoses les microcredencials? Com en provem l'ús? I després, a part de les microcredencials, hi ha les credencials digitals. Perquè al MIT també treballem en això. Quan començàvem amb la filosofia de l'obert, i em refereixo a principis del 2000, quan parlàvem del valor de l'obert, ens referíem a l'absència de límits. Això, d'una banda. Fer cursos des de qualsevol lloc. Els cursos viatgen a través de l'ecosistema industrial, l'educació. Fa que la frontera es difumini, oi? No has comentat que s'està acceptant gent en cursos oferts per la indústria i donant credencials en la teva institució?

Programes de doctorat industrials.

Sí. Treballem amb Letònia en aquest tema. Però la indústria ofereix programes de formació i les universitats donen crèdits per això. La bidireccionalitat està molt bé. Però també parlem de modularitat. El projecte que duem a terme a la UOC amb OKI plantejava: com podem agafar les aplicacions de contingut i traslladar-ho d'una institució a una altra? Si pots afegir credencials a la modularitat, per què no?

La gent vol algun indicador de finalització, i el mercat, quan contracta gent, vol un segell d'aprovació o de responsabilitat. I si tens microcredencials hi ha dos avantatges, ho estem veient.

I les empreses assumeixen un nou paper.

És clar, ho reconeixen. Volem les competències amb aquesta mena d'acords. Crec que el que fem és crear. Diguem que, si l'alumne és un client, li donem moltes més opcions per configurar la seva experiència. Has esmentat l'educació permanent, i això és realment fonamental per als alumnes desplaçats. No sols són persones desplaçades geogràficament, sinó també professionalment. "Tinc una feina, estic atrapat, no puc deixar-la i no tinc prou temps per cursar un semestre sencer, però ho puc fer a la tarda." Això és desplaçament. "Estic desplaçat vocacionalment i puc cursar aquests mòduls, puc obtenir credencials, puc fer-ho al llarg del temps."

Alguns dels desafiaments que veiem els vam tenir en el vell model d'universitats multicampus. Els cursos ni tan sols es transferien dins dels campus de la mateixa universitat, i hem arribat a un altre punt. Ara tenim un altre tipus de desafiament. Com interactua un mòdul d'aquí, amb aquesta credencial, amb aquella credencial d'allà? Hi ha molta feina en marxa amb la interoperabilitat de les credencials.