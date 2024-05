Com afectarà la digitalització el camí d'una Europa verda?

Un robot que, gràcies a la intel·ligència artificial (IA), recull les males herbes. És només un exemple de l'impacte positiu que pot tenir la transició digital en un sector com el de l'agricultura. Ara bé, aquesta digitalització també pot mostrar la seva part negativa, com ara que el seu desenvolupament acabi afavorint les grans explotacions en detriment dels petits agricultors.

La Jornada sobre Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient, que els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC organitzen per a dimarts vinent, 7 de maig, debatrà precisament els pros i els contres dels vincles que hi ha entre la transició verda (en els seus diferents sectors, des de l'agricultura fins a l'energia) i la digital. Aquesta transició és un dels debats clau d'Europa des del Pacte Verd Europeu del 2019. "La digitalització té un paper important en la transició ecològica europea, molt centrada a aconseguir que Europa sigui un continent neutre en carboni el 2050", explica Hug March, catedràtic dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigador del grup TURBA. De fet, recorda March, la pandèmia va reforçar encara més la necessitat d'aquest gir digital en els diferents àmbits. "Els fons Next Generation es vinculen amb moltes estratègies de digitalització de diferents sectors que interaccionen amb el foment de la sostenibilitat i la transició ecològica", matisa.

En àmbits com l'agricultura, per exemple, la digitalització pot ser pionera, amb l'ús de drons, o més quotidiana, amb la utilització del WhatsApp entre pagesos o per fer pràctiques agrícoles. El mateix passa en el sector de l'energia amb les aplicacions lligades a monitorar el consum i la producció d'energia pròpia quan es tenen plaques solars. "A la jornada ho entomem d'una manera en què no es nega que hi puguin haver beneficis positius en aquestes transicions, però també cal una perspectiva crítica i explorar quins són els inconvenients principals de l'aplicació de totes aquestes tecnologies", puntualitza l'investigador de la UOC.