Com s'han adaptat al canvi digital les escoles catalanes?

Una d'aquestes experiències que participa en el projecte és la que s'està duent a terme a l'INS Josep Vallverdú de les Borges Blanques, a la província de Lleida. Aquest centre educatiu va ser un dels pioners a optar per diferents mètodes i estratègies envers la transformació digital i posar-los en pràctica a l'institut.

D'una banda, fa més de quinze anys ja es van engegar plataformes de suport a l'estudi per als professors, com Moodle. No obstant això, l'aspecte pel qual veritablement destaca aquest centre és la creació de l'aulABP, un portal que serveix de seu de les iniciatives digitals del centre que han estat premiades en el context Mschools, una comunitat global de docents, investigadors i responsables de polítiques compromesos a impulsar un canvi en l'educació mitjançant la promoció i la integració de l'ús de la tecnologia en l'educació.

"Participar en el projecte ha servit per continuar confirmant que el que va començar fa dotze anys amb el disseny i la creació d'un espai de treball, com és aulABP, juntament amb el compromís decidit per la digitalització de classes, recursos, continguts i comunicacions, ha estat un èxit", detalla Francesc Solans, professor d'aquest centre i un dels responsables de la seva transformació digital.

Una altra de les iniciatives que ha participat en la Gira de Transformació Digital és la que s'està duent a terme a la ZER Baix Camp Sud, on s'ha posat en marxa una estratègia d'implementació per a l'adquisició de la competència digital de l'alumnat i dels professors amb la finalitat d'anar desenvolupant una gran varietat de pràctiques formatives digitals a tota la comunitat educativa.

"Aquesta experiència s'ha intensificat especialment en els dos últims cursos escolars, ja que hem dut a terme un projecte Erasmus+ KA220, en el qual l'ús de tecnologies digitals per a l'aprenentatge ha tingut un paper fonamental per desenvolupar el projecte correctament", explica Rocío Fornés Bartual, una de les responsables.

En aquest cas, la iniciativa es basa en dos eixos essencials, com són la formació del Claustre, ja que aquesta transformació digital no es pot assolir sense docents competents digitalment. "A l'hora de crear situacions d'aprenentatge basades en l'ús de les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir aprenentatges significatius i competencials", incideix Fornés, qui destaca que participar en el projecte Gira de Transformació Digital ha estat "una finestra a través de la qual mostrar al sector educatiu el treball desenvolupat al nostre centre i una motivació, ja que en aquesta Gira de Transformació Digital s'ha valorat i s'ha donat un reconeixement a la gran feina que ha fet el nostre alumnat".

El projecte Gira Transformació Digital, organitzat per la UOC, és finançat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i disposa d'un comitè científic en què participen diversos professionals d'entitats com ara CelWorking, EdutechCluster, GEG Spain i Associació Espiral. A més, també hi col·laboren entitats i empreses de tecnologia educativa que mostraran les seves solucions digitals adreçades a centres educatius en el transcurs de les diferents accions que s'executaran al llarg del programa.