Cada any, el primer dimecres de febrer se celebra el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta. Coincidint amb aquesta celebració, una trentena d’institucions culturals i educatives catalanes celebraran el 7 de febrer el Dia dels #donantsdeveu , una iniciativa coral que vol mobilitzar els usuaris a autoenregistrar textos literaris en català i publicar-los en obert. Algunes de les institucions que hi ha al darrere d’aquesta iniciativa són la UOC, Veualta, Poetria, Espais Escrits, el Servei de Biblioteques de la Generalitat, la Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Maragall, la Biblioteca d'Humanitats de la UdG, el Centre de Lectura de Reus, la Fundació Folch i Torres, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el MUHBA, la Institució Cultural CIC i Tramoia Cultura, entre moltes altres.

La lectura en veu alta comporta nombrosos beneficis: contribueix al desenvolupament neurocognitiu, millora la comprensió lectora, fomenta l’escolta activa, exercita la memòria de treball, serveix per treballar la concentració i l’atenció… tant en persones adultes com en infants i joves. En aquesta línia, el projecte “Donants de veu” va ser creat l’any 2021 i aglutina enregistraments de textos literaris en català per tal de posar-los a la disposició de la comunitat i fer-ne usos culturals, pedagògics i tecnològics.

“La lectura en veu alta ha format part sempre d’actes col·lectius en què el goig per la paraula era compartit. A poc a poc, l’individualisme i el canvi d’hàbits han fet que es perden actes d’aquesta mena i cadascú llija individualment i en silenci”, afirma Paqui Cano, docent de secundària i coordinadora de l’Aula Didàctica del Centre d’Interpretació i Cultura contemporània Carmelina Sánchez-Cutillas. Per a ella, quan la deixem, “perdem molts elements que ens ofereix el text, com l’entonació o el ritme, ja que en la lectura personal no intervé la veu ni l’expressió. Escoltar textos d’unes altres veus ens pot aportar noves formes d’interpretació que nosaltres sols no ens havíem plantejat”. Des de la seva entitat, que busca donar a conèixer i mantenir la memòria de l’escriptora que va viure la seva infància a Altea , se sumaran al projecte “Donants de veu” i compartiran enregistraments de fragments de la seva obra cabdal per participar en la iniciativa. Creuen que “pot suposar un incentiu important per a molts lectors que, a partir d’aquest coneixement, s’interessen i inicien la recerca de més textos i obres que augmenten el seu coneixement i plaer”.