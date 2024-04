Fer teràpia psicològica ja no està estigmatitzat, al contrari, ara és una activitat que moltes persones incorporen a la seva vida salut mental. El grup Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut i Promoció del Benestar (IPCSPB), dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (EPCE) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), investiga com millorarles intervencions psicològiques amb tecnologies com la realitat virtual i la intel·ligència artificial, entre altres àmbits.



Adrián Montesano, coordinador d'aquest grup i coordinador a Espanya de la prestigiosa International Society for Psychotherapy Research explica en aquesta entrevista la feina que realitza el seu grup i els avanços que la tecnologia està aportant a la psicologia i a la psicoteràpia en particular.

Per què t'interessa el camp de la teràpia psicològica?

És vocacional. És cert que els meus pares eren professionals sanitaris i sempre he estat en contacte amb aquesta mena de valors i serveis professionals. Amb el temps, he anat especialitzant-me cada vegada més en la psicoteràpia. Acompanyar les persones en els processos de canvi resulta una tasca tan complexa com fascinant. A més, aquesta professió contribueix a un dels valors més importants de la societat occidental: la salut i el benestar. Quan vaig començar la carrera de Psicologia, la psicoteràpia existia ja com a ciència, però era incipient i estava tot per fer encara. Gràcies a la feina de diversos pioners, ara ens trobem en un punt diametralment oposat i tenim moltes dades científiques i plataformes per continuar investigant.

Quins són els objectius del grup de recerca IPCSPB?

L'IPCSPB integra un grup heterogeni de professionals units per millorar la qualitat de les intervencions psicològiques, tant per a la salut mental com per a la salut en general. Hi ha tres objectius principals: en primer lloc, integrar les tecnologies digitals en les intervencions psicològiques (per exemple, tenim bastants projectes en realitat virtual, un d'intel·ligència artificial i un que combina totes dues tecnologies); en segon lloc, la participació en projectes europeus, i, en tercer lloc, fer transferència a la pràctica clínica i també a l'inrevés, és a dir, obtenir evidència a partir de la pràctica clínica. Així, treballem tant amb els professionals com amb els usuaris dels serveis de salut.

Un dels centres de la teva recerca és l'àmbit de la teràpia en la salut sexual i de parella, un camp en què hi està havent molts canvis.

Mai abans en la història les relacions sexoafectives havien tingut tant de pes en el benestar psicològic de les persones. És, per tant, una àrea prioritària. A més, la recerca ha de ser constant, perquè sembla que en cada generació el tipus de relacions sexoafectives possibles i les regles del joc canvien. I mai havien canviat tant com ara, gràcies principalment als moviments feministes, per la qual cosa hem d'estar sensibilitzats a aquests canvis i constantment actualitzats.

En quines línies de recerca creus que el vostre grup ha avançat més en els últims temps?

En la validació d'intervencions psicològiques de qualitat per a una àmplia varietat de problemes, tant de salut mental —ansietat, depressió, psicosi, etc.— com de salut física, per exemple, la fibromiàlgia o el càncer. El nostre grup de recerca ha estat molt fort en aquest camp perquè hem tingut finançament consecutiu durant més d'una dècada per fer assajos clínics i hem validat protocols i manuals d'intervenció per transferir-los als professionals. També hem treballat de forma directa amb els usuaris de la xarxa de salut mental. Entre els nostres objectius també hi ha influir en les decisions dels organismes de poder a través de la divulgació, la transferència de resultats i la ciència oberta.

Un dels vostres projectes més importants s'enfoca en la prevenció de la victimització sexual.

Actualment tinc tres projectes amb finançament en marxa. L'últim i amb més envergadura consisteix en una intervenció psicològica millorada amb realitat virtual, REVISE, l'objectiu del qual és prevenir la victimització sexual en dones, i que està finançat pel Ministeri d'Innovació i Ciència fins al 2027. La intervenció va dirigida a parelles i té l'objectiu de revisar esquemes de gènere, especialment entre els homes. Utilitzem tècniques molt avançades de realitat virtual, com és l'embodyment —l'intercanvi d'identitat—, que és útil com a potenciador d'intervencions psicològiques d'avantguarda.

En un altre projecte hem desenvolupat una prova de concepte d'una aplicació de realitat virtual en què les parelles intercanviaven la seva identitat amb l'objectiu de potenciar l'empatia i la resolució de conflictes.

Finalment, el projecte que vam guanyar a la convocatòria de Proof of Concept de la UOC, atorgat per l'eHealth Center (eHC), està dirigit a millorar l'entrenament dels professionals de la salut utilitzant la realitat virtual alimentada amb motors d'intel·ligència artificial conversacional. Així, els professionals poden practicar amb pacients simulats responsius i controlats, oferint nivells de dificultat variable.

Quin és l'avantatge d'aplicar la intel·ligència artificial en aquest entorn?

Es tracta d'un entorn de realitat virtual personalitzat en què avatars digitals simularan ser pacients i podran tenir converses en temps real amb els clínics, amb l'objectiu que puguin practicar sense haver de fer-ho amb pacients reals. Amb aquesta tecnologia, podem generar converses terapèutiques que serveixen de formació als futurs psicòlegs o altres professionals clínics a l'hora de gestionar situacions difícils amb pacients.

Quines fites heu aconseguit fins ara?

L'IPCSPB s'ha convertit en un referent a escala nacional en la recerca en psicoteràpia i promoció del benestar psicològic. Hem validat diversos tractaments psicològics d'avantguarda per a diferents problemàtiques i hem impactat en la societat tant en l'àmbit polític com en la transferència de tecnologia i manuals de formació de psicoterapeutes. Actualment, estem en fase de creixement i diversificació de línies, i esperem poder augmentar la nostra participació i el nostre impacte a escala europea.

Quines col·laboracions té el vostre grup amb altres institucions i què us aporten?

Som un grup nombrós i ben connectat amb organitzacions tant a escala nacional com internacional. De fet, pràcticament la totalitat dels projectes finançats compten amb representació internacional. Tenim llaços amb investigadors dels cinc continents, i sovint participem en conferències i comitès de decisió internacionals. La col·laboració i la pluralitat són conceptes fundacionals del nostre grup. D'altra banda, estem constantment col·laborant amb institucions del tercer sector per posar a la disposició de la població tractaments d'avantguarda culturalment adaptats.