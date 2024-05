Des de l'Àrea de Comunicació de la UOC s'han posat en marxa dos butlletins (newsletters) temàtics que inclouen l'anàlisi, la recerca i l'opinió del professorat i el personal investigador de la Universitat en diferents àmbits. Aquests nous butlletins, que es publiquen amb una periodicitat mensual i estan disponibles en català i castellà, tenen l'objectiu de fer visible la tasca de la UOC en àmbits de coneixement estratègics, i fer-la extensible a la seva comunitat i al conjunt de la societat.

El butlletí Learning Insights aborda l'àmbit de l'educació. Aquesta newsletter se centra en l'actualitat sobre educació i formació al llarg de la vida, tant per al creixement personal com per al progrés social. Per la seva banda, Digital Society Insights analitza l'impacte de la digitalització en la societat. Aquest butlletí explica tota l'actualitat de l'impacte del món digital en l'economia, la política i la salut humana i del planeta. Si et vols subscriure als nous butlletins, pots fer-ho mitjançant el formulari d'aquest enllaç.

L'Oficina de Mitjans de la UOC també envia una newsletter setmanal, 7 dies —també disponible en català i en castellà—, que recopila continguts publicats al llarg de la setmana de qualsevol dels àmbits de coneixement de la Universitat. Pots subscriure-t'hi aquí.

Culminació de la renovació del subportal News de la UOC



Aquestes newsletters s'inscriuen en la renovació del web d'actualitat de la UOC, News, amb el projecte de nova plataforma d'experiència digital (DXP), la qual aporta la tecnologia d'Adobe Experience Platform (AEM) com a solució corporativa de futur que es focalitza en una gestió de continguts més eficient i escalable. El projecte s'ha treballat conjuntament entre l'Àrea de Tecnologia, l'Àrea de Màrqueting i l'Àrea de Comunicació.