Nou web per a News, el canal d'actualitat de la UOC

El web d'actualitat de la UOC, News, està d'estrena. La seva versió renovada permet oferir una proposta informativa inspirada en els diaris digitals i en altres newsrooms de referència del món universitari. A més, dona resposta a les tendències de consum digital de continguts informatius d'actualitat, a banda de facilitar l'accés i la navegació als usuaris i de millorar la usabilitat.

L'Àrea de Comunicació publica diàriament continguts informatius a News, des de notícies, reportatges, entrevistes i articles d'opinió fins a productes multimèdia, a través dels quals explica l'actualitat universitària. L'objectiu és donar a conèixer la institució, projectar el seu talent, expertesa i coneixement, i incidir en la conversa pública a través de temes d'interès social analitzats pel professorat i el personal investigador de la Universitat. També hi tenen un protagonisme especial les notícies vinculades a la divulgació de l'activitat de recerca i l'activitat institucional.

La renovació d'aquest espai web s'emmarca en el projecte de nova plataforma d'experiència digital (DXP) de la UOC, que aporta la tecnologia d'Adobe Experience Platform (AEM) com a solució corporativa de futur que supera l'obsolescència actual i es focalitza en una gestió de continguts més eficient i escalable mitjançant un portal amb un disseny més clar, més flexible i més digital, que optimitza la consulta des de diferents dispositius i aposta per augmentar l'ús dels continguts audiovisuals. El projecte s'ha treballat conjuntament entre l'Àrea de Tecnologia, l'Àrea de Màrqueting i l'Àrea de Comunicació.

Noves seccions i etiquetatge temàtic

Entre les millores, destaca una nova estructura que obre múltiples vies d'accés als continguts en funció de la temàtica escollida i l'increment de contingut multimèdia. Pel que fa a la distribució temàtica dels continguts, els usuaris podran trobar peces informatives en nou seccions temàtiques: comunicació, cultura, economia, educació, institucional, justícia, recerca, salut i tecnologia. Les seccions temàtiques també permeten accedir a blogs, revistes acadèmiques, vídeos i pòdcasts dels estudis i centres de recerca i innovació de la UOC, relacionats amb cadascun dels àmbits.



Globalment, els continguts de News estan classificats amb gairebé cinquanta etiquetes temàtiques, cadascuna amb la seva subpàgina corresponent que enumera tots els continguts relacionats.

Les notícies i entrevistes també presenten continguts relacionats, i una altra novetat és el mòdul per consultar els articles més llegits, com fan la majoria de portals informatius.

Per facilitar la trobabilitat de continguts als usuaris, el nou web també incorpora un cercador.

Guia d'experts i expertes, i més recursos

Un dels serveis principals que ofereix News és la Guia d'experts i expertes de la UOC. Aquest directori inclou una fitxa de tots els membres del personal docent investigador (PDI) que estan disponibles per atendre peticions dels mitjans de comunicació. Les fitxes, a més de les dades de contacte i la foto, contenen informació sobre els programes en els quals imparteixen docència, el seu grup de recerca i l'àmbit d'expertesa. Un nou etiquetatge temàtic també facilita la cerca de l'expert segons l'àmbit de coneixement.

Serveis per a periodistes

News és l'espai web de referència per als periodistes que volen contactar amb la UOC i el seu PDI. Per això el canal incorpora una secció de contacte amb tot l'equip de Comunicació de la Recerca i Mitjans, de l'Àrea de Comunicació. A banda de l'esmentada Guia d'experts i expertes, també hi poden trobar el dossier de premsa, la galeria de fotos i vídeos, així com l'espai que recopila els impactes mediàtics de la Universitat.

Subscripció als nous butlletins informatius temàtics

En l'actualitat, l'equip de News envia un butlletí setmanal cada divendres —el 7 dies—, a periodistes i a qualsevol persona que s'hi subscrigui, en què recopila les peces informatives difoses al llarg de la setmana, així com altres informacions destacades.



A aquesta newsletter s'hi sumaran al llarg del primer semestre del 2024 nous butlletins informatius temàtics mensuals, oberts, com en el cas anterior, a la subscripció de qualsevol persona que hi estigui interessada.