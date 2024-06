Cátedra abierta. Las formas de pensar 2 és el títol de la segona jornada organitzada conjuntament pel grau d’Arts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), que posarà el focus en els processos, metodologies i eines de la pràctica artística i el seu valor com a espai generador de pensament. La Cátedra abierta és un projecte que neix de la col·laboració entre ambdues institucions amb l’objectiu de formar artistes i generar una comunitat de creadors i investigadors sobre la pràctica artística.

La jornada, adreçada principalment a estudiantat i graduats d’Art, s’obrirà el 6 de juny al matí amb una trobada d’estudiants i una visita guiada al museu. A la tarda, es presentarà una selecció de cinc treballs del grau d’Arts realitzats amb llenguatges i formats diversos, com ara el còmic, la performance, l’escultura i la instal·lació, que seran el punt de partida d’un debat on compartiran aprenentatges al voltant de la pràctica i la reflexió artística. Laia Blasco, directora del grau d’Arts de la UOC, explica que “enguany se centrarà la conversa en activitats de diferents assignatures i seran els estudiants qui ens obriran les aules i mostraran els seus processos d’aprenentatge”.

Anna Busquets, directora dels Estudis d’Arts i Humanitats, valora molt positivament la col·laboració entre la UOC i el MNCARS, iniciada quan es va crear el grau d’Arts: “És un projecte que ens ha permès realitzar diferents accions que apropen els continguts del museu al professorat i l’alumnat per tal que els puguin incorporar a la docència, recerca i pràctica artística.”

Descentralitzant l’art de les ciutats: projectes en l’entorn rural

Un dels focus d’enguany és com es desenvolupa l’art en un context rural, debat que protagonitzaran les artistes Amparo Moroño i Sira Pizà, professores col·laboradores del grau d’Arts. A la sessió 'Reimaginar el territori: noves institucionalitats i ecosistemes de l’art en el context rural', les dues creadores conversaran sobre la seva experiència com a professionals de l’art en l’àmbit rural. En una època de crisi d’habitatge, on les grans ciutats estan esdevenint cada vegada més llocs on només s’hi treballa i hi domina l’especulació immobiliària, la UOC i el Reina Sofía plantegen la necessitat de descentralitzar l’activitat artística, que des de principis del segle XX ha tingut una naturalesa essencialment urbana.

“Si parlem d’art en un ecosistema rural, la relació amb el context seria l’element més diferencial, un avantatge i un repte a la vegada. En el nostre projecte, creiem important connectar la realitat ultra-local amb l’escenari global d’una manera conscient i acurada”, diu Pizà. Muriel Gómez, sotsdirectora d'Aliances, Comunitat i Cultura, explica que “el debat s’alinea amb una de les línies estratègiques de la UOC, que és la realització de projectes artístics en contextos rurals i descentralitzats.”

En la conversa s’abordaran qüestions com quin pot ser el lloc de l’art en els contextos rurals, o quines oportunitats i conflictes poden sorgir entre diferents maneres d’habitar culturalment aquest entorn.

Repensar i reimaginar el museu

La segona jornada de Cátedra abierta, el 7 de juny, la centrarà el taller 'Repensar el museu. Entre muses, bruixes i caixes de pandora', on la gestora i mediadora cultural Claudia Delso, i Mabel Tapia, investigadora en art contemporani, proposaran repensar i reimaginar el museu com a dispositiu político-sensible i reflexionaran sobre la construcció d’altres pràctiques institucionals possibles, tot seguint el fil del debat engegat el dia anterior per Sira Pizà i Amparo Moroño.

Mariona Peraire, membre del comitè organitzador, afirma que “comptar amb Claudia Delso i Mabel Tapia és tot un luxe. Elles són les dinamitzadores d’un dels seminaris del programa Tejidos Conjuntivos, un programa comissariat per Germán Labrador i organitzat des del Centro de Estudios del Museu enfocat a la formació d’investigadores. En aquesta ocasió conduiran un taller que convidarà als estudiants d’Arts a repensar el museu i a reflexionar sobre la construcció d’altres institucionalitats possibles”.

L’entrada a les jornades és lliure fins a completar l’aforament. Us podeu inscriure seguint les indicacions de la web del programa.