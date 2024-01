La lectura compartida, clau per millorar la comprensió lectora

Segons l'últim informe PISA 2022, la comprensió lectora dels alumnes espanyols cau catorze punts respecte de 2012. L'informe PIRLS 2021 ja apuntava que, en només cinc anys, els alumnes espanyols de nou a deu anys havien empitjorat set punts en comprensió lectora. Es pot treballar des de casa per reforçar la comprensió lectora? Els experts recorden la importància de reprendre i potenciar la lectura compartida, una tècnica que, malgrat comptar amb el beneplàcit dels acadèmics des de fa més de trenta anys, "encara no ocupa el lloc que es mereix en moltes llars", considera Llorenç Andreu, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i líder del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) del NeuroDevelop eHealth Lab, adscrit a l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El lector expert modela i motiva

Per a Andreu, la lectura compartida és "la interacció que es crea entre un nen que està aprenent a llegir i una altra persona que ja llegeix correctament, ja sigui un altre nen més gran, un familiar o un mestre". D'aquesta manera, com incideix Andreu, el lector expert modela, motiva i guia el novell perquè millori la seva comprensió lectora i fluïdesa lingüística.



No obstant això, hi ha moltes maneres de practicar la lectura compartida. "Tenim la més espontània, quan el pare o la mare s'asseuen a llegir amb els seus fills abans de dormir; o la més estructurada, amb un llibre que inclogui instruccions de com s'ha de llegir i preguntes per fer al nen a fi que interaccioni amb el text". I encara que la primera opció té molts efectes positius per al menor, amb la segona s'aconsegueixen efectes contundents per al desenvolupament de la lectura. "És una lectura més pautada i conscient tant per al nen com per a la persona que el guia. Es crea un vincle, és un moment en el qual els adults parlen amb els nens i comparteixen una història, i això anima els més petits a comprendre i respondre. I és així com interaccionen amb el llenguatge", afegeix Howard Goldstein, vicedegà i professor de Ciències de la Comunicació i Trastorns de la Comunicació a la Universitat del Sud de Florida (Tampa, EUA) i doctor en Psicologia del Desenvolupament i Discapacitat Intel·lectual per la Universitat Vanderbilt (Tennessee, EUA), que va ser convidat a una ponència de la UOC el novembre passat.