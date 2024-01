Són molts els titulars que ha acaparat la criptomoneda, malgrat la seva curta existència. No obstant això, pocs han sentit parlar del criptovalor. Per a algunes persones es considera un sinònim de la criptomoneda, per a d'altres, en canvi, és un tipus d'aplicació en el món de la cadena de blocs. Per a Víctor García-Font, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador del grup KISON de l'IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tota criptomoneda és, en la seva essència, un criptovalor. "Hi ha diverses classificacions, i hi ha qui en fa una distinció tècnica, però m'agrada considerar tots els actius digitals com a criptovalors, seguint la classificació de Thomas Euler".

Les funcions de la cadena de blocs s'han anat ampliant any rere any, amb l'avenç tecnològic. De fet, la criptovalorització d'empreses ja és una realitat. Aquesta pràctica consisteix a crear un actiu digital ―criptovalor― que la representi i, així, una companyia es pot dividir en moltes parts.

No tots els criptovalors volen ser diners

Com recalca aquest expert, és injust limitar els criptovalors a la definició dels diners convencionals. En l'actualitat, aquest és un mitjà de pagament, un magatzem de valor i una unitat de compte. I, malgrat que algunes criptomonedes actuïn així, com destaca García-Font: "poden tenir un ventall d'usos molt més gran, així que seria absurd que totes elles competissin per ser el futur dels pagaments digitals".

A més, hi ha tants criptovalors com possibilitats en el món de la cadena de blocs. Els números parlen per si sols: des de la seva creació el 2009, la criptoeconomia ha evolucionat exponencialment. En l'actualitat, hi ha més de 5.000 monedes digitals diferents. No obstant això, malgrat els seus múltiples usos, la majoria comparteix un mateix ideal: eliminar els intermediaris.