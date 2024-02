Què veurem en el Mobile World Congress 2024?

Entre el 26 i el 29 de febrer, Barcelona serà un any més l'epicentre de la indústria de les telecomunicacions i es convertirà en la capital mundial de la connectivitat. Els líders i pensadors més influents del sector se citaran a la Fira de Barcelona amb motiu de la nova edició del Mobile World Congress (MWC) 2024, on uns 1.100 conferenciants debatran davant 95.000 congressistes sobre el futur de la connectivitat.

Què s'espera enguany de la trobada en la qual s'anticipen les línies de l'escenari digital que es preveu en el futur? Segons els experts, més enllà del cotxe volador d'Alef Aeronautics o el vaixell del guanyador de l'última Copa Amèrica de Vela, que es podran veure al recinte Gran Via Fira de Barcelona, aquestes són algunes de les novetats que ens esperen en la nova edició del MWC 2024:

- Últimes tendències en mòbils. Tot i que prop de la meitat dels assistents al MWC provenen d'empreses alienes a la indústria del mòbil i cada any l'esdeveniment és més divers verticalment, continua sent el lloc on es poden explorar les últimes tendències en dispositius mòbils. "Veurem dispositius amb resolucions de pantalla més altes, fabricants més petits de xips, però que continuen competint amb Qualcomm, pantalles plegables…", comenta César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i membre del grup de recerca Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING).

A més, en la indústria continua havent-hi impulsos entorn de la realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta "que en molts casos depenen dels xips de Qualcomm i similars per funcionar, i d'això, se'n parlarà", diu Córcoles, qui recorda que les ulleres Visió Pro que ha presentat Apple són l'última empenta al món de la realitat virtual i augmentada, "i potser enguany serà quan apareixeran usos comercials atractius per a aquesta mena de dispositius, malgrat que, de moment, encara no els hem vist".

D'altra banda, el professor de la UOC creu que un dels temes que tindran més presència en aquest sector girarà entorn de com les intel·ligències artificials (IA) s'integren en els dispositius. "Empreses com Samsung ja han anunciat funcionalitats d'aquesta mena en l'aplicació de fotos i en l'aplicació de cerca, i això ho aniran fent cada vegada més fabricants", sosté. Igualment, hi ha companyies de processadors que ja estan incloent cada vegada més capacitat d'IA generativa per evitar accedir al núvol i poder guanyar una mica de privacitat.

- Com minimitzar els riscos de la IA generativa. Durant l'últim any, la IA generativa ha provocat certes pors entre el públic, entre d'altres, que es pugui ser substituït en el treball per aquesta tecnologia. En opinió de César Córcoles, la indústria que veu la IA com un camp de creixement per continuar venent dispositius ha de fer alguna cosa per aturar aquests recels, tant per motius ètics i morals com comercials. "En l'actualitat, els fabricants han de començar a donar garanties que aquestes IA que ens estan oferint ens acompanyin en comptes de substituir-nos, a més que al·lucinin menys i disminueixin la possibilitat de ser vectors per a les fake news, i s'està treballant molt en això", afirma. "Les IA tenen moltíssim potencial i l'objectiu és reduir els casos d'ús vandàlic o directament perillós i minimitzar els riscos per a les persones. És una bona notícia que es parli de tot això, encara que arribi una mica tard, perquè aquests riscos continuen estant molt presents", sosté.

- Connectivitat 5G i 6G? Cada any, la indústria que es troba al MWC avança els estàndards de la connectivitat. Fins al 4G, totes les generacions mòbils havien tingut un gran impacte, de manera que les característiques noves de cada generació permetien més usos des del mòbil. "Cada vegada ens vèiem més abocats a utilitzar aquestes tecnologies i, per tant, els teleoperadors invertien xifres astronòmiques en els productes que feien els fabricants perquè era rendible", explica el professor de la UOC.

Tanmateix, així com el fet de passar d'un mòbil 3G a un 4G convertia automàticament el telèfon intel·ligent en un dispositiu força més útil, i, per exemple, es podien descarregar al carrer grans arxius o mirar vídeos reproduïts en directe gairebé com si s'estigués connectat a la wifi del domicili, amb el 5G es redueixen els casos d'ús. "Poques persones han passat d'un mòbil 4G a un mòbil 5G i han notat una diferència sensible. I si no li trobem usos nous al 5G, necessitem passar-nos al 6G?", reflexiona el professor de la UOC i explica que, malgrat que la indústria afirma que amb el 6G es minimitzarà el consum energètic de les xarxes mòbils, també implica un cost ambiental derivat de desplegar una infraestructura nova a tot el planeta. "Estem segurs que el ritme al qual despleguem aquestes noves tecnologies realment fa que s'amortitzin i que siguin una bona inversió ambiental? Això és el que està en dubte".

- Connexió d'indústries de tots els sectors. Un altre dels grans temes que tractarà el MWC se centrarà en com les tecnologies connectades estan canviant la fabricació, la mobilitat intel·ligent, les fintech i el comerç mòbil i fins i tot l'entreteniment i l'oci. Com recorda César Córcoles, "la indústria tecnològica és ara mateix un factor que es pot lligar a qualsevol negoci, i introduir connectivitat mòbil als seus dispositius permetrà millorar en eficiència i funcionament".