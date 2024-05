Més de la meitat dels adolescents, concretament el 59 %, amaga la seva activitat en línia netejant el seu historial de navegació, tancant o minimitzant l'explorador quan els seus pares són a prop, esborrant missatges de xat i vídeos, navegant en mode d'incògnit, fent servir un dispositiu que els seus pares no revisen o mentint o ometent detalls sobre el que fan a internet en converses familiars. És una de les conclusions de l'enquesta Life Behind the Screens of Parents, Tweens, and Teens: McAfee's Connected Family Study, que constata la realitat que en moltes llars els pares desconeixen què fan els seus fills quan es connecten a la xarxa.

Els experts no se sorprenen davant d'aquestes dades i afirmen que els adolescents poden ser reservats sobre el que fan a internet, però això implica que necessiten estar protegits davant de riscos com el ciberassetjament, el robatori de comptes en línia i l'ús no autoritzat de dades personals. Especialment si es tenen en compte les dades que surten a la llum en l'informe de McAfee, com que el 36 % dels nens de 10 a 14 anys diu tenir converses amb persones de qui desconeixen la identitat real, xifra que augmenta fins al 41 % entre els 15 i 16 anys.

"Que els fills són més experts que els seus pares en l'ús de la tecnologia és un fet objectiu del qual deriva una conseqüència: els pares no saben com controlar l'ús que fan els seus fills de la tecnologia", afirma Albert Jové, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Les contínues notícies d'assetjament escolar, phishing o estafes, moltes vegades amb conseqüències tan dramàtiques com l'increment de suïcidis de menors, no fan sinó alarmar la societat, que es pregunta què pot fer", continua.

Segons el seu parer, no hi ha una fórmula màgica o un receptari de mesures que permetin resoldre aquest problema, però sí que és possible adoptar actituds i prendre mesures que en redueixin els riscos. "Més enllà de les mesures tècniques, sens dubte molt necessàries, cal tenir grans dosis de sentit comú i transmetre-ho als fills, que han de sentir que tindran el nostre suport davant de qualsevol incident", assenyala Jové, que fa aquestes recomanacions: