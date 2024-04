La recent visita de la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, a Colòmbia, l'Equador i Mèxic ha estat un pas significatiu cap a la consolidació d'aliances, la connexió amb una comunitat UOC cada vegada més nombrosa i l'obertura de nous horitzons.

En les trobades amb 45 institucions, la rectora ha pogut constatar com les aliances amb institucions públiques i educatives cada dia creixen i són més significatives. Les institucions reconeixen la contribució de la UOC en l'enfortiment de l'educació en línia de qualitat. La UOC ha format equips docents a les universitats i al funcionariat públic; a més, ha permès ampliar l'oferta educativa i democratitzar i internacionalitzar l'educació superior. Les visites a universitats amb les quals s'ha col·laborat durant anys, com la Universitat d'Antioquia, la Universitat dels Andes, UNIMINUTO, la Universitat Cooperativa, a Colòmbia; la Universitat Simón Bolívar, la Universitat Particular de Loja, a l'Equador, i la Universitat de Guadalajara, a Mèxic, són una mostra de com la UOC complementa i és reconeguda pel sistema universitari dels diferents països. A més, trobades amb la Secretaria d'Educació Superior (SENESCYT), a l'Equador, o el Departament Administratiu de la Funció Pública (DAFP), a Colòmbia, són un exemple de com les aliances són duradores i sobrepassen canvis de govern, i poden oferir millores sistèmiques en l'espai de l'educació superior i de la capacitació professional de determinats entorns.

L'equip acadèmic de la UOC també és cada vegada més reconegut i identificat com un referent en la transformació pedagògica de les diferents organitzacions educatives. La seva activitat de recerca i transferència del coneixement ha contribuït a estrènyer vincles entre l'acadèmia i l'alumnat, i a desenvolupar projectes d'alt impacte en el territori. En les múltiples visites, les institucions han agraït explícitament aportacions de Jordi Planella, Asun Pié, Nizaiá Cassián Yde, Montse Guitert, Guillermo Bautista, Teresa Romeu, Josep Maria Duart i Albert Sangrà, experts en educació i aprenentatge virtual; Francesc Núñez, expert en sociologia i antropologia; Antoni Roig, expert en comunicació, i Laura Lamolla, experta en estudi del gènere a les organitzacions.

Durant les cinc trobades realitzades amb la comunitat UOC a Medellín, Bogotà, Quito, Ciutat de Mèxic i Guadalajara, Àngels Fitó va destacar la importància de l'educació com a motor de transformació: "La comunitat UOC és un conjunt de persones que ha fet una aposta per la formació i que creu que l'educació té la capacitat de transformar les persones, les institucions i la societat." Aquestes paraules resumeixen l'essència de la seva visita a Amèrica Llatina, on no tan sols va reforçar els llaços amb la comunitat UOC, sinó que també va explorar noves possibilitats per al futur de les universitats a la regió.

La capacitat transformadora de l'educació es va poder viure gràcies al professorat, els estudiants i els alumnis UOC, que, en cadascuna de les trobades, van compartir projectes significatius i eloqüents a l'hora d'explicar aquesta transformació. Projectes que han dut a terme gràcies als coneixements adquirits durant els seus estudis o recerques a la UOC. En aquesta primera convocatòria per Amèrica Llatina, es van presentar un total de 62 projectes, dels quals se'n van exposar 11 durant les trobades amb la comunitat UOC a les cinc ciutats visitades.

Entre els projectes presentats, cal destacar la Red de Maestras y Maestros Investigadores en el Norte de Santander (Colòmbia), presentat pel professor col·laborador Juan Diego Hernández, i Escrivivencias: La investigación encarnada, de la professora col·laboradora Yennifer Paola Villa. Alumnis i estudiants UOC també han exposat els seus projectes, com Margarita Calderón i Héctor Loja, del màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge, que han posat en marxa TEAcompaño, per a menors amb trastorn de l'espectre autista, o Óscar Hernández, estudiant del grau de Disseny i Creació Digitals, que ha desenvolupat SocorroBot, una guia d'actuació en cas de desaparicions forçades a Mèxic.

A més, la rectora ha visitat el projecte Tecnoayudas, a Medellín, de l'alumni Gustavo Hincapié, que desenvolupa solucions tecnològiques accessibles per a persones amb diversitat funcional; Benposta, a Bogotà, de l'alumni Julio Díez, que acull i acompanya adolescents en risc pel conflicte armat, brindant-los acolliment i xarxes de protecció, i PLAi, la Plataforma Oberta d'Innovació, dirigida per l'alumni Nadia Paola Mireles Torres, que després d'anys de funcionament ja és una institució educativa pública de l'estat de Jalisco, a Mèxic, i promou competències i habilitats per a l'ocupació i l'aprenentatge al llarg de la vida en l'era digital.

La connexió entre la comunitat educativa i les aliances amb institucions es presenta com un entramat d'un valor multiplicador a l'hora de proveir solucions d'alt impacte per als grans reptes socials. Alumnis i professorat col·laborador són pilars fonamentals per establir noves col·laboracions. El seu orgull de pertinença i la voluntat de continuar contribuint amb el seu talent i coneixement a la comunitat UOC els porten a suggerir vies i canals de cooperació i comunicació amb determinats entorns locals. Així mateix, cal destacar la diversitat de perfils que formen aquesta comunitat en cada país, la qual cosa reflecteix l'impacte plural i inclusiu de la UOC en la societat: professorat universitari, funcionaris públics, personal del sector empresarial i cultural, a més de professionals de tots els àmbits que van deixant petjada en el seu entorn social.

En definitiva, la travessia de la rectora Àngels Fitó per Amèrica Llatina ha deixat petjades profundes. Més enllà d'acords i trobades, aquesta visita ha enfortit la presència de la UOC a la regió, el reconeixement d'una comunitat creixent i cada vegada més significativa, ha solidificat la cooperació entre l'acadèmia i els projectes d'alt impacte social i ha confirmat un futur col·laboratiu i transformador en l'àmbit de l'educació superior. En particular, tota la línia de treball de l'ús de la intel·ligència artificial per acompanyar els processos educatius es posiciona com una oportunitat per continuar contribuint a l'enfortiment dels sistemes universitaris a la regió.

Medellín, la ciutat on tot floreix

L'agenda va començar a Medellín, Colòmbia, on Fitó va mantenir una entrevista amb l'edutuber i alumni Diana Padilla amb la finalitat d'abordar temes rellevants sobre l'educació en l'era digital. El segon dia en aquesta ciutat va estar marcat per trobades amb mitjans de comunicació, seguit d'una visita al projecte Tecnoayudas, que vol disminuir la bretxa digital per a persones amb discapacitat, iniciativa liderada per l'alumni Gustavo Hincapié. Durant la seva visita la rectora va ser ponent de l'esdeveniment Governança Universitària, organitzat per la Universitat Cooperativa de Colòmbia. Així mateix, va tenir trobades amb professores col·laboradores a la ciutat i una trobada amb tota la comunitat.