La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) organitzen el I Congrés Nacional d'Avenços en la Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències, que tindrà lloc el 30 i el 31 de maig i l'1 de juny a la seu de la UOC.

En la trobada, que comptarà amb l'assistència de més de 120 professionals de la psicologia d'emergències, hi participaran ponents nacionals i internacionals. Els participants presentaran les últimes novetats de la intervenció psicològica en crisis i emergències, i s'hi faran tallers en què intervindran professionals d'entitats rellevants en aquest àmbit, com ara ONG, cossos policials, bombers i institucions sanitàries, entre altres.

Entre els experts que intervindran en l'esdeveniment, hi ha el professor Mooli Lahad, expert de renom mundial en trauma i resiliència; el professor Jeffrey Young, professor expert en intervenció de sessió única; Joaquim Puntí Vidal, expert en abordatge del suïcidi en adolescents; i el Dr. Rodolfo Ramos, expert en aplicació de la intel·ligència artificial. Durant el congrés, també es faran taules rodones i tallers amb sessions paral·leles.

Atenció psicològica urgent i imprescindible

El rol dels professionals de la psicologia d'emergències ha anat adquirint més importància, i han començat a tenir molta més demanda. De fet, el 2023, l'equip de psicòlegs del SEM va fer prop de 28.000 assistències a tot Catalunya.

Aquestes dades són un signe dels avenços que es produeixen en aquest camp de la psicologia. En el passat, aquests professionals intervenien exclusivament en situacions de grans catàstrofes. Actualment, en canvi, són sol·licitats en esdeveniments d'alt impacte emocional que poden sorgir en situacions més quotidianes. Es tracta de temàtiques que s'abordaran durant aquest primer congrés i que inclouen el suïcidi, la mort sobtada, la violència sexual, la violència en la parella o l'assetjament entre els adolescents, entre altres.

"En situacions com ara un accident de trànsit greu, un desastre natural, una agressió sexual o un intent de suïcidi en curs, la psicologia de crisis i emergències pot tenir un paper clau per a les persones que s'hi enfronten. Per fer-hi front, l'atenció precoç sol ser l'eina més eficaç. Els experts apunten que les possibilitats de recuperació augmenten durant les primeres hores i es redueixen a mesura que transcorre el temps des que es produeix l'incident, de manera que la intervenció tendeix a ser més útil com més aviat té lloc", explica la doctora Alba Pérez González, psicòloga, professora de la UOC i una de les organitzadores del congrés.

Davant l’actual context social que viu Catalunya, el cap de Psicologia del SEM, Andrés Cuartero, assenyala que “el SEM ha fet un canvi per donar resposta a les necessitats actuals i de futur de la cura de la salut emocional, garantint una assistència sanitària integral que engloba tant la salut física com la salut mental de les persones”. A més, Cuartero explica que “l’equip de psicòlegs del SEM compleix una funció polivalent i presta, per una banda, “una atenció psicològica presencial a la ciutadania desplaçant-se fins el lloc de l’incident i, per altra, s’ofereix una atenció no presencial als ciutadans a través del 061 Salut Respon”.

Intervenció ràpida

La psicologia d'emergències actua en els primers moments després d'una crisi, durant la fase d'estrès agut de la persona. "Nosaltres intervenim per facilitar que es doni una resposta natural d'afrontament i per evitar complicacions, abans que aquestes puguin sorgir. La reacció d'estrès agut és una resposta immediata i no és, en cap cas, patològica per si mateixa. Amb tot, la intervenció del psicòleg d'emergències és clau per evitar que, per exemple, posteriorment aparegui una sensació d'inseguretat o de culpabilitat i de pessimisme davant el futur. Per fer-ho, és important identificar factors de risc que incrementen la probabilitat que la persona desenvolupi un trastorn", explica Alba Pérez. En una de les sessions del congrés, Pérez presentarà el projecte ABCDE-Psi, una escala de valoració psicològica que ha desenvolupat juntament amb Andrés Cuartero i els professors de la Universitat de Barcelona Adolfo Jarne i Joan Guàrdia.

La psicologia d'emergències és una disciplina jove amb una base de coneixement científic i de recerca encara escassa. Aquest primer congrés és una oportunitat perquè experts de primer nivell puguin establir les bases de l'evolució científica de la disciplina i posar en comú la seva valuosa experiència en aquest camp.