La Subdelegació del Govern d'Almeria ha acollit aquest matí la presentació de la VII jornada "Almanzora comparte. Hackathon", que es desenvoluparà en el municipi de Serón el pròxim 23 de maig. Han participat en aquest acte el subdelegat del Govern a Almeria, José María Martín; l'alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene; la vicedegana dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Sandra Sanz, i el responsable de projectes d'Aliances (Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura) de la UOC, Miguel Ángel García.

Martín ha valorat que "la comarca de l'Almanzora sigui la destinació per celebrar aquesta jornada que persegueix, entre els seus objectius, analitzar i debatre sobre mesures i iniciatives que redueixin el desequilibri territorial i alhora generar oportunitats emprenedores en l'àmbit rural". A més, el subdelegat ha tingut paraules d'agraïment per a la UOC, que "des de fa set anys treballa a Almeria per la dinamització del nostre territori tenint com a base l'experiència de les empreses assentades a la zona, per a les administracions i la hackató com a dinàmica per intercanviar experiències".

En l'edició d'enguany i sota el repte "Com millorar l'activitat econòmica, social i cultural de la comarca de l'Almanzora", es treballarà en cinc eixos temàtics que es distribuiran en cinc taules: turisme, despoblació, formació i indústria, agricultura i ramaderia, i sostenibilitat i economia circular.

Per part de l'alcalde de Serón, que "la UOC hagi decidit dur a terme aquesta nova edició d''Almanzora comparte' en el municipi de Serón suposa per al nostre poble i la nostra gent un suport crucial per desenvolupar iniciatives locals que permetin mantenir o generar nous jaciments d'ocupació, cuidar millor el nostre medi ambient, la sostenibilitat dels nostres recursos naturals i el desenvolupament turístic de la nostra comarca. En definitiva, aquesta iniciativa contribueix a la sensibilització de les administracions en la lluita contra la despoblació dels municipis d'interior".

Segons Martínez Domene, "és un honor i un orgull comptar al meu poble amb persones expertes que ens puguin transmetre experiències innovadores i reeixides, amb tècniques d'aprenentatge col·laboratiu, que ajudin a potenciar empreses i institucions públiques de la comarca de l'Almanzora". Aquestes accions comarcals, "que serveixen per intercanviar experiències reeixides de desenvolupament local i per relacionar-nos amb teixit associatiu, empresarial i professional, ens han de servir d'impuls per treballar de manera conjunta i col·laborativa en el desenvolupament dels nostres pobles", ha assenyalat l'alcalde de Serón.

Desenvolupament rural i noves oportunitats

Sandra Sanz, vicedegana dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, ha destacat que "en aquesta edició comptem amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, organisme que ha reconegut la tasca que realitzen en el territori iniciatives com 'Almanzora comparte' per generar oportunitats i afavorir el desenvolupament rural. És un reconeixement que ens omple d'orgull i que valida la il·lusió, l'esforç i els resultats obtinguts en aquesta mena d'activitats".

A més, Sanz ha explicat que "l'èxit de la jornada 'Almanzora comparte' radica, sens dubte, en els seus participants, que, any rere any, renoven el compromís i la implicació i hi assisteixen il·lusionats amb ganes d'aprendre i de compartir experiències. Han passat set mesos des de l'última edició i no deixa de sorprendre'm la bona predisposició amb què reben la meva invitació". Finalment, ha assegurat que "afegir el design thinking, l'anàlisi prospectiva i les tècniques de futurització per aprofundir en les idees plantejades és una evolució i una millora de la dinàmica que fèiem servir fins ara. Això ens permetrà comprovar la viabilitat i la idoneïtat de les propostes presentades. Aquesta novetat, juntament amb el canvi d'ubicació, pot convertir la VII 'Almanzora comparte' en la millor de les edicions".

Per finalitzar, el tècnic del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Miguel Ángel García, ha destacat que "l'experiència i els resultats obtinguts durant les sis edicions anteriors permeten validar 'Almanzora comparte' com un cas de bona pràctica en innovació social oberta". García ha afegit que "en aquest sentit, l'interès rebut per replicar aquesta iniciativa en diferents punts de la geografia espanyola és per a tot l'equip implicat un motiu de satisfacció, perquè ens confirma la utilitat de la jornada com a eina de transferència eficaç".