L'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) signa un acord amb dos dels principals centres de recerca sobre salut electrònica del CanadàL'acord servirà per a fomentar els intercanvis acadèmics i les activitats d'aprenentatge relacionats amb la salut electrònica i per a promoure nous projectes de recerca i col·laboració entre aquests centres, les seves comunitats i la UOC.
Una delegació del Consell de Direcció de l’eHealth Center de la UOC, integrada per la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, i el director de Desenvolupament de l’eHealth Center, Manuel Armayones, va visitar diverses institucions de Toronto (Canadà) relacionades amb la salut electrònica.
Durant la seva estada, Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, va signar, en nom del rector de la UOC, Josep A. Planell, un acord de col·laboració amb el Center for Global eHealth Innovation i l’Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de l’Escola Dalla Lana de Salut Pública de la Universitat de Toronto. En nom del Center for Global eHealth Innovation i l’Institute for Global Health Equity and Innovation van signar els seus directors, Joe Cafazzo i Alejandro Jadad, respectivament.
Tant el Center for Global eHealth Innovation com l’Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de l’Escola Dalla Lana de Salut Pública de la Universitat de Toronto són institucions capdavanteres en salut electrònica, i l’eHealth Center de la UOC hi col·laborarà estretament com a soci estratègic a Europa. La intenció és contribuir a crear una xarxa estable de centres acadèmics i de recerca en aquest camp. A més d’organitzar i dur a terme tant jornades com reunions habituals i estables per a fomentar la formació i la recerca, la col·laboració entre aquestes tres institucions s’encarregarà principalment del disseny i el desenvolupament d’activitats de recerca centrades en les tecnologies sanitàries que permetin a les persones gestionar més bé la seva salut.
La visió transdisciplinària de l’eHealth Center
D’acord amb el compromís fundacional del centre i la seva visió transdisciplinària, l’associació amb el Center for Global eHealth Innovation i l’Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) coincideix plenament amb els objectius de l’eHealth Center: generar i transferir coneixement, amb un plantejament centrat en les persones que analitzi aspectes físics, psicològics i socials. Això no solament permetrà trobar solucions per a malalties i problemes de salut, sinó que, a més, contribuirà a preservar-la i millorar-la en el sentit més ampli.