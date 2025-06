El grup de recerca Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL) s'ha unit a la Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (Xarxa TECSAM). L'AIWELL, liderat per la investigadora Agata Lapedriza, és un dels quatre grups de recerca adherits a l'eHealth Center, vinculat als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Segons Agata Lapedriza, el fet de formar part de la Xarxa "ens ajudarà a conèixer millor les necessitats de les persones que conviuen amb un trastorn de salut mental. Això és important per desenvolupar tecnologies que els puguin facilitar el seguiment d'aquest trastorn i millorar la qualitat de vida. Aquesta xarxa també ens permetrà connectar-nos amb altres grups i entitats que treballin en la creació d'aquest tipus de tecnologies".

L'AIWELL s'ha incorporat com a membre de ple dret a la Xarxa en el mateix moment en què ho han fet els grups Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB), liderat per Guillem Feixas Viaplana; el grup Salut Mental Tarragona de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), liderat per G. Enric Aragonés Benaiges, i el Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (Translab) de la Universitat de Girona (UdG), dirigit per Xavier Castells Cervelló. Amb aquestes noves adhesions, la Xarxa TECSAM ja suma 33 grups membres de 21 institucions catalanes de referència.

Sobre la Xarxa TECSAM

La Xarxa TECSAM neix a finals de l'any 2020 amb la missió d'accelerar la transferència: fer arribar a la societat i al mercat les solucions desenvolupades pels principals investigadors i investigadores en salut mental i noves tecnologies del territori català." " L'objectiu final de l'activitat d'aquesta xarxa és contribuir a millorar la qualitat de vida i l'accés als tractaments de les persones amb trastorns de salut mental.

El projecte Xarxa TECSAM està coordinat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dins de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, per mitjà de la Fundació Sant Joan de Déu, i ha estat cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Membres de la Xarxa TECSAM

La Xarxa TECSAM compta amb el suport d'institucions de referència com el Vall d'Hebron Institut de Recerca, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Hospital Clínic (IDIBAPS), l'Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació Sant Joan de Déu, l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació Gasol, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), el Centre de Visió per Computador (CVC), i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i, ara, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona també en formen part.