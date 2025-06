L'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha assessorat un equip d'estudiants del cicle formatiu de grau superior de Disseny i Multimèdia de l'Escola del Treball de Barcelona en el desenvolupament d'una solució digital per fomentar l'empoderament de les persones grans i l'envelliment actiu.

Es tracta d'una iniciativa de l'Escola del Treball de Barcelona, coordinada pel professor Àlex Sánchez Vila, que connecta l'estudiantat que fa el mòdul de projecte amb empreses i institucions externes a l'Escola. En aquest programa, l'alumnat que realitza el projecte del cicle superior té l'oportunitat d'abordar reptes reals plantejats per aquestes entitats. Cada institució ofereix un repte relacionat amb el seu àmbit de treball i acompanya els estudiants durant el procés. En el cas de l'eHealth Center, el repte era com promoure l'envelliment saludable a través de la tecnologia, i l'acompanyament científic i metodològic l'ha fet Eva Aumatell, tècnica de recerca de l'eHC.

Segons Sánchez, "en aquesta tercera edició del projecte, atès que treballem des del design thinking, la meva companya de projecte Cecília Sales i jo hem volgut potenciar molt el disseny centrat en l'usuari/ària. I per a això ha estat fonamental la col·laboració d'un soci real com l'eHealth Center de la UOC. El disseny del repte, des de la voluntat del problem solving, ha ofert als estudiants un perfil d'usuari/ària real. Aquesta versemblança, unida a l'acompanyament i l'assessorament d'Eva Aumatell, ha dotat el projecte d'una solidesa i una realitat que empodera els estudiants tècnicament i emocionalment".

Senior Go: una aplicació que promou l'empoderament de les persones grans i l'envelliment saludable

Sara Matamoros, Ainhoa Flórez i Robert Puig han sigut els membres de l'equip Fokus que han treballat en el repte proposat per l'eHealth Center i han dissenyat el prototip de l'aplicació Senior Go. El procés de treball dels estudiants ha seguit una estructura de design thinking de cinc etapes, que van des del codisseny del repte amb l'eHealth Center fins al procés de recerca per definir la persona usuària, la delimitació del problema i la ideació d'una solució que ha conclòs amb el prototip. És així com han dissenyat l'aplicació mòbil Senior Go i un recurs de disseny estructural 3D per promocionar l'aplicació.

L'estudiant Sara Matamoros explica que "formar part d'un projecte com aquest ha estat tota una experiència, no només tècnicament, en relació amb els estudis de Disseny que estem cursant, sinó també personalment. Fer recerca sobre els sèniors i la seva perspectiva m'ha ajudat a entendre'ls d'una altra manera, des d'un punt de vista més proper. D'altra banda, rebre assessorament directament de l'Eva i saber que hem estat treballant amb una entitat tan important com ho és la UOC ha estat un privilegi. La veritat és que em sento molt agraïda de saber que han confiat en nosaltres per dur a terme aquest projecte. A més a més, agraeixo tot el treball que hem fet amb els meus companys, l'Ainhoa i el Robert. Ha estat tot un aprenentatge i una experiència de la qual m'emporto molt bons records".

Sobre la implicació de l'eHealth Center en aquest procés, Aumatell ha ofert assessorament des de la comprensió del repte inicial fins a la presentació del prototip. Sobretot, ha donat suport als estudiants en les fases de recerca i conceptualització de l'aplicació.