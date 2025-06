L'eHealth Center, el centre de recerca de salut digital de la UOC, s'ha adherit recentment a l'Associació CataloniaBIO & HealthTech, una entitat que representa les empreses del sector de la biomedicina i la salut a Catalunya. L'entitat es va crear el 2006 per l'impuls d'un grup d'emprenedors del sector, i actualment ja l'integren gairebé 200 empreses i agents del coneixement capdavanters en recerca, desenvolupament i innovació. En la darrera assemblea general de l'organització es van presentar els 24 nous socis, entre els quals l'eHealth Center.

L'Associació CataloniaBIO & HealthTech treballa al voltant de quatre objectius: la defensa i promoció dels interessos del teixit empresarial del sector; l'augment de la competitivitat i la dimensió de les empreses perquè es creïn nous productes i serveis que millorin la salut de les persones; la creació de valor en el sector a través de la promoció de la innovació, l'emprenedoria i la xarxa, i el posicionament de Catalunya com un dels hubs en salut destacats del món.

L'entitat reflecteix la transversalitat del sector i contribueix a crear sinergies entre start-ups i empreses que desenvolupen productes (biofarmacèutics, tecnologies mèdiques i de salut digital), empreses de serveis (científics i no científics), inversors, centres de recerca i hospitals.

Espais comuns per a un sector transversal

Alguns objectius de l'associació coincideixen amb els de l'eHealth Center, que treballa en la promoció de la recerca i la innovació en salut digital per esdevenir un agent de canvi social promotor de la transformació del sistema de salut. Per aconseguir-ho, l'eHealth Center considera que és important que els actors involucrats en el canvi tinguin espais comuns en els quals tothom aporti expertesa en la seva branca de coneixement per unir experiències i caminar cap a un sistema de salut beneficiós per a pacients i professionals." " Des de l'eHealth Center, destaquen que formar part de l'Associació CataloniaBIO & HealthTech els permetrà "construir aliances de futur dins l'ecosistema de salut, recerca i innovació de Catalunya". A més a més, l'adhesió representarà "una bona oportunitat per construir projectes amb una perspectiva interdisciplinària i transversal".

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 52 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC