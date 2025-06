Conversaciones para la Salud és una iniciativa impulsada pel Grup d’Interès en Alfabetització per a la Salut, del qual formen part Ignacio del Arco i Eulàlia Hernández, membres experts de l'eHealth Center de la UOC. Els investigadors organitzen cinc sessions de treball repartides pel territori.

El marc: educació per a la salut

Es tracta d'una iniciativa d'educació per a la salut amb segell eHealth que persegueix un doble objectiu. En primer lloc, cerca generar un espai de reflexió sobre la comunicació entre usuaris i professionals dels serveis d'atenció sociosanitària. En segon lloc, vol donar eines i recursos pràctics dirigits a facilitar la comunicació entre pacients i professionals.

El cicle de tallers es dirigeix a professionals de l'atenció i cures per a la salut, personal d'hospitals, atenció primària, farmàcia i serveis assistencials. A més, també va orientat a estudiants de disciplines relacionades amb l'atenció social i sanitària, a associacions de pacients i a col·lectius o particulars interessats en l'educació per a la salut.

Les sessions: amb el mateix programa i repartides pel territori

La primera sessió tindrà lloc a Vigo el dia 26/10 de 9.00 h a 14.00 h i la segona es farà a Girona el 22 de novembre. Durant l'any 2020 es faran tres sessions més a Donostia, Santa Cruz de Tenerife i Madrid el 28/02, 27/03 i 24/04 respectivament.

Cada sessió s'estructura en cinc tallers, tots conduïts per professionals i ponents de reconeguda trajectòria acadèmica que provenen de diferents punts del territori. Entre aquests professionals hi ha Alezandra Torres, Dolors Juvinyà, Eulàlia Hernández, Ignacio del Arco, María Falcón, Martina Fernández, Mònica Fernández, Pilar Bas i Rosa Suñer. La idea és involucrar iniciatives del territori que treballin en els àmbits de l'alfabetització per a la salut i de l'optimització de la comunicació en les relacions entre pacients i professionals.

El format del cicle està pensat de manera que l'estructura i el contingut es repeteixin en cada sessió. Així i tot, es poden produir petites variacions en els ponents i tallers.