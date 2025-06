Un grup d´investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, COCEMFE Barcelona, ​​DKV i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona (IMPD) va denunciar la manca d´estudis i publicacions sobre la soledat i la salut mental en el col·lectiu de persones amb discapacitats durant la jornada “Soledat, discapacitat i salut mental: realitats i necessitats”, que va tenir lloc el passat dijous 16 de desembre al Palau Macaya de Barcelona. Els experts van coincidir en la necessitat d'abordar el tema des d'una perspectiva científica per cercar solucions.

L'acte, coorganitzat per la Càtedra COCEMFE-UOC per a l'Autonomia Personal i la Salut Digital, inscrita a l'eHealth Center de la UOC; DKV i l'IMPD de l'Ajuntament de Barcelona es van emmarcar a l'espai de debat que genera La Marató de TV3, que aquest any s'ha fet amb l'objectiu de promoure la sensibilització social i la investigació sobre salut mental.

La jornada va comptar amb la participació Beni Gómez-Zúñiga, membre del grup de recerca PSiNET de l’eHealth Center i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC; Mònica Cerdán, membre del grup de recerca i2TIC i professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC; i Manuel Armayones, codirector de la Càtedra, investigador del Behavior Design Lab de l’eHealth Center i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

Més informació: http://cocemfe-barcelona.es/es/noticia/la-accesibilidad-clave-en-la-mejora-de-la-salud-mental-de-las-personas-con-discapacidad