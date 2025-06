María Graziella Volpi, investigadora visitant de l'eHealth Center aquest mes de novembre, és metgessa i té un màster de Direcció d'Empreses de Salut. Ha treballat en l'àmbit clínic durant més de vint anys al seu país, l'Uruguai, que té una de les poblacions més envellides de l'Amèrica Llatina. La seva feina a urgències domiciliàries la va inspirar a portar a terme un projecte de telemonitoratge de persones grans, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i l'eficiència del sistema sanitari.

D'on ve el teu interès per la salut digital?

Quin és el nivell de digitalització de la salut a l'Uruguai? El meu interès per la salut digital va sorgir de manera casual quan vaig decidir el tema de la tesi del màster de Direcció d'Empreses de Salut. El 2015, amb una amiga llicenciada en Infermeria vam fer una enquesta per conèixer l'acceptació del telemonitoratge en pacients diabètics a l'Uruguai (un 83 % el veia positiu) i després vam presentar el treball al Congrés de Telemedicina de les Amèriques, on va guanyar el primer premi. Al congrés, vaig entrar en contacte amb la telemedicina i vaig decidir que n'havia d'aprendre més. En la cerca de centres per formar-me vaig arribar a la UOC, on vaig cursar la primera edició del màster universitari de Salut Digital (E-health). Des d'aleshores, he continuat formant-me i estic cada dia més entusiasmada.

A l'Uruguai hi ha l'agència governamental Salud.uy, on treballen professionals de la salut i informàtics, que han fet un gran esforç per desenvolupar i llançar la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN). Ara s'està acabant el procés d'integrar-la en tots els prestadors de salut del país. En l'HCEN es comparteixen un conjunt mínim de dades (CMD) dels usuaris. També hi ha el Diccionario nacional de medicamentos y afines i s'està treballant en la recepta electrònica. En l'àmbit privat, depèn del proveïdor.

La tecnologia més emprada és la teleconsulta, que va adquirir una gran visibilitat durant la pandèmia de la COVID-19. De l'Uruguai han sortit innovacions excel·lents en salut digital, que estan tenint èxit al món, encara que la seva introducció en el mercat uruguaià ha estat més difícil. Per exemple, hi ha un dispensador de medicaments amb alertes (Pills & Care), el monitoratge cardíac d'arrítmies amb alertes (Galeno Sys), models anatòmics 3D per facilitar cirurgies (Armor Bionics), entre altres.