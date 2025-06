Resultats de l'estudi pilot

La prova pilot del nou sistema la va dur a terme el Servei d'Urgències de l'HUAV, amb la col·laboració de Mediktor, la Fundació TIC Salut Social i l'eHealth Center de la UOC, que en va avaluar els resultats.

Del 6 de novembre de 2023 a l'1 de març de 2024, el Servei d'Urgències de l'HUAV va atendre un total de 35.531 pacients, dels quals 6.762 van rebre un nivell de triatge IV o V, és a dir, de poca gravetat. D'aquests, seguint determinats criteris, un 6,8 % (462) es van incloure en la prova de derivació inversa, tot i que finalment aquesta es va poder aplicar en 427 pacients.

Després de l'avaluació, en un 43,6 % dels casos l'eina va recomanar acudir al CUAP, enfront del 54,6 %, a qui va suggerir quedar-se a l'hospital. Dels pacients que van rebre la recomanació d'acudir al CUAP, el 91 % van marxar de l'hospital. El 73 % van arribar al CUAP, mentre que un 17 % va decidir anar-se'n al seu domicili sense rebre cap mena d'atenció. El 95 % dels pacients que van ser atesos al CUAP després de la derivació des de l'hospital van rebre l'alta en finalitzar la consulta, i el 85 % no van reconsultar durant els quinze dies següents.

D'altra banda, un 78,3 % dels pacients a qui l'eina va recomanar quedar-se al centre hospitalari després de ser avaluats van decidir marxar igualment davant la poca gravetat dels seus símptomes, ja fos al CUAP (59 %) o directament al seu domicili (19,3 %). Cap dels pacients que es va quedar a l'HUAV després de la recomanació va requerir hospitalització.

Segons el director de la Fundació TIC Salut Social, Joan Guanyabens, "la incorporació de la intel·ligència artificial per al triatge de pacients d'urgències ha demostrat ser una eina de suport efectiva per optimitzar la gestió dels casos i mostrar als pacients les alternatives disponibles per a l'atenció urgent, com els centres d'atenció primària".

Millora de l'accessibilitat i optimització dels recursos

El fet de publicar l'eina al web millora encara més l'accessibilitat i l'optimització dels recursos, ja que els usuaris poden descriure des de casa, d'una manera senzilla i intuïtiva, els seus símptomes en menys de tres minuts. Una vegada completada l'avaluació, reben la recomanació i un document descarregable amb tota la informació necessària amb un codi QR que han de mostrar en ingressar al Servei d'Urgències o al CUAP, per agilitzar-ne l'atenció.

Amb la implementació de l'eina d'intel·ligència artificial, l'HUAV i el CUAP Lleida, gestionats per l'Institut Català de la Salut, treballen per descongestionar les urgències, millorar els temps d'atenció i garantir que cada pacient rebi l'assistència adequada en el lloc corresponent. Aquest projecte reforça el compromís de l'hospital amb la millora contínua de la qualitat del servei i l'aprofitament eficient dels recursos sanitaris.