Comunicar la salut d'una manera visual i entenedora

Fa un temps explicàvem que un 60% de la població espanyola fa servir internet per a buscar informació sobre salut, però només el 38% confia en el que hi troba.

La informació que circula a internet sobre salut no sempre procedeix de fonts oficials o rigoroses i en molts casos és enganyosa. Tot i així, a la xarxa també hi ha informació valuosa que prové d’entorns professionals vinculats a la salut o a l’Administració pública. El problema és que aquesta informació no sempre és fàcil d’entendre.

Les infografies són un recurs excel·lent per a resoldre aquest problema. Ens permeten comunicar una informació visualment, de manera que faciliten la transmissió del contingut mitjançant imatges explicatives, dades i text.

Els professionals de la salut, la comunitat científica i l’Administració pública tenen, doncs, una gran oportunitat de divulgar informació relacionada amb la salut d’una manera clara, entenedora i comprensible per a la ciutadania.

Un bon exemple d’aquesta pràctica és el repositori d’infografies del Servei Català de la Salut. Des de fa un temps, al seu espai web s’hi poden trobar diverses infografies que tracten de temàtiques diverses relacionades amb l’assistència sanitària, el tabac, les vacunes, les llistes d’espera o la salut mental.

Us animem a donar-hi un cop d’ull!

