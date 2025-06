Grup de treball sobre innovació en salut digital

Les macrodades (big data), la robòtica i, en general, l'ús d'internet per part de metges, pacients i professionals sanitaris estan revolucionant el sector de la salut en els últims anys. L'arribada de la COVID-19 ha propiciat un canvi en l'intercanvi d'informació gràcies a mesures preventives com la videollamada, les consultes o l'atenció telefònica.

A més, els avanços tecnològics permeten l'anàlisi de dades més ràpides i precises que posen a la disposició dels professionals sanitaris la informació del pacient en temps real. Amb la digitalització neix un nou model sanitari que fa possibles diagnòstics, tractaments i intervencions impensables fa només uns anys.

Així mateix, l'any 2021 neix l'Estratègia de Salut Digital del Sistema Nacional de Salut, amb l'aspiració de contribuir al manteniment d'un bon nivell de salut en la població espanyola i d'enfortir el sistema sanitari públic mitjançant la capacitat transformadora de les tecnologies digitals dirigides a persones, professionals de la salut, proveïdors de serveis sanitaris i la resta d'agents relacionats. L'Estratègia de Salut Digital neix per debatre i treballar sobre el futur i la sostenibilitat del sistema sanitari, apostant per la innovació i la tecnologia com la base fonamental del nou model de gestió i assistència.

Amb la finalitat de generar un espai de reflexió entorn d'aquest tema, New Medical Economics, en col·laboració amb AstraZeneca, va organitzar un grup de treball i debat presencial amb retransmissió en línia en el qual va participar Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta executiva de l'eHealth Center.

La jornada de treball es va dividir en dues taules de debat integrades per experts del sector: “Estratègia de salut digital” i “Innovació: present i futur”.

Recupera la crònica del grup de treball en aquest enllaç.