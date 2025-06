L'activitat s'enfoca a promoure les vocacions científiques dels estudiants mitjançant un xat entre joves i científics

"Entre els investigadors, molts recordem una xerrada, una professora o una experiència que ens va permetre fer el clic necessari per pensar que ens volíem dedicar a la recerca. Projectes com 'Somos científicos. Sácanos de aquí' poden contribuir a generar aquest tipus de vivències en adolescents i marcar-los positivament per al futur", explica el Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigador de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Armayones és un dels cinquanta científics que participen en aquesta iniciativa de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que té l'objectiu de promoure vocacions científiques en estudiants d'entre 14 i 18 anys. Del 2 al 26 de novembre, milers d'alumnes d'instituts de tot l'Estat desafien els científics mitjançant un xat preguntant-los qualsevol cosa que els passi pel cap: des de qüestions relacionades amb la seva recerca fins a preguntes personals sobre la professió, passant per interrogants sobre la pandèmia de la COVID-19, entre altres temes. Després de conversar amb els científics, els estudiants votaran quin els ha agradat més i el guanyador obtindrà 500 euros que haurà de destinar a la difusió de la seva recerca.

Per a Armayones, "oferir experiències emocionals als joves i permetre'ls xatejar amb investigadors que fan coses que realment els interessen i els criden l'atenció és una oportunitat que no hem de deixar passar". "Ens queixem que no hi ha prou vocacions científiques, però ens costa molt acostar-nos al nivell de divulgació que implica aquest projecte, que permet connectar amb estudiants molt joves que d'aquí a pocs anys seran els científics del futur", afirma.

La recerca del Behavior Design Lab explicada als adolescents

La tasca de Manuel Armayones en la iniciativa "Somos científicos. Sácanos de aquí" consistirà a explicar als joves la recerca que duu a terme en el marc del Behaviour Design Lab del PSiNET, un dels grups de recerca adscrits a l'eHealth Center de la UOC. L'investigador analitza el comportament humà i estudia com el podem influir positivament mitjançant la tecnologia per promoure hàbits saludables.

"La necessitat de comprendre com es produeixen els canvis de comportament i com han de ser les intervencions per modificar hàbits poc saludables fa que organitzacions com l'ONU o l'OMS ja tinguin unitats que plantegin la necessitat de comprendre com es produeixen els canvis de comportament", explica l'investigador. El fet que l'ONU difongui la importància de les ciències del comportament (behavioural sciences) "generarà moltes oportunitats de projectes i espero que també creï vocacions entre els adolescents amb els quals estem fent divulgació des del projecte de la FECYT", afirma.

Per al científic i psicòleg, "a causa de la pandèmia, la societat està sensibilitzada de la importància de la recerca perquè per primer cop ha pogut veure com totes les disciplines, des de les biomèdiques fins a les socials, s'han focalitzat intensament en un únic tema, i han vist els resultats d'aquest treball multidisciplinari. És un momentum molt interessant que val la pena que es comuniqui i es doni a conèixer".