El divendres 22 de setembre es va celebrar la primera edició dels premis als millors treballs finals de màster de salut digital UniDhas 2023, a la seu del Barcelona Health Hub, a l'antic recinte modernista de Sant Pau. Luisa María Torres Mesa, alumni del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la Universitat Oberta de Catalunya, va rebre un accèssit pel seu treball Uso de recursos multimedia en las personas cuidadoras a domicilio (PCD).

Els premis UniDhas són una iniciativa impulsada per la Fundació iSYS en col·laboració amb l'eHealth Center de la UOC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) amb l'objectiu de reconèixer el treball de les persones i les universitats catalanes en l'àmbit de la salut digital. Per fer-ho, l'organització entrega dos premis a treballs finals de màster (TFM) recents que siguin un exemple dels valors o les actituds que inspiren el sector de la salut digital, que siguin atractius per a la societat i tinguin impacte en l'interès general i el bé comú.

La convocatòria dels premis UniDhas vol fer valer els projectes de salut digital desenvolupats en universitats catalanes, promocionar la salut digital i la tecnologia sanitària de l'àmbit universitari i dels futurs professionals, promoure la competència dels TFM en les àrees de treball de la salut digital i fomentar el desenvolupament i l'ús del programari lliure (OpenSource) en l'àmbit sanitari.

Primera edició dels premis UniDhas 2023

En aquesta primera edició s'han presentat quinze TFM de cinc universitats catalanes: UAB, UB, UOC, UPC i URL. Els projectes guanyadors han estat:

Modalitat A: treball de recerca aplicada

Carlos Romero Olóriz , alumni del màster d'Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut de la UAB: guanyador del primer premi pel seu TFM Identificación de patrones en demandas por amenaza suicida mediante técnicas de aprendizaje automático no supervisado.

Modalitat B: treball d'aplicació professional

Laura Rubio , alumni del màster d'Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut de la UAB: guanyadora del primer premi en la modalitat B pel seu projecte Predicción precoz de la obesidad infantil mediante herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la atención primaria.

La inauguració de l'esdeveniment va anar a càrrec de la presidenta de la Fundació iSYS, Imma Grau, el president de la CAMFiC, Antoni Sisó, el coordinador del grup de recerca Behaviour Design Lab de l'eHealth Center, Manuel Armayones, i Araceli Camacho, responsable de la transformació digital de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Durant la jornada, Antoni Sisó i Rosa Vidal, membre de la Unió Catalana d'Hospitals, van oferir una xerrada inspiradora sobre la transferència de projectes universitaris al món real, en què van destacar la rellevància de la recerca acadèmica en la millora de l'atenció mèdica. Així mateix, els inversors en medtech Giacomo de Simone i Miguel Ángel Tovar, la defensora del pacient Elisenda de la Torre, i la representant de la patronal Unió Catalana d'Hospitals Cristina Aragüelles van assistir com a persones convidades a la fila 0.

Entitats impulsores dels premis UniDhas

La Fundació iSYS és una organització compromesa amb la promoció de la recerca, la innovació i la tecnologia aplicades a la salut. La seva tasca se centra a impulsar projectes i solucions que contribueixin a l'avenç de l'atenció mèdica i al benestar de la societat. La fundació col·labora estretament amb institucions acadèmiques, empreses i professionals de la salut per fomentar el desenvolupament de noves tecnologies i pràctiques mèdiques innovadores, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i promoure la salut en totes les seves dimensions. A més, la Fundació iSYS té un paper clau en la creació de xarxes de col·laboració i en la difusió del coneixement en el camp de la salut digital.

La CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) promou l'excel·lència en l'atenció mèdica familiar i comunitària, i impulsa la formació, la recerca i la innovació en aquesta disciplina. La CAMFiC treballa activament per reforçar la col·laboració entre professionals de la salut, millorar la qualitat de l'atenció mèdica i defensar polítiques de salut que beneficiïn la comunitat, de manera que la seva tasca és essencial en el desenvolupament i la millora de l'atenció mèdica de la ciutadania.

L'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és un referent destacat en el camp de la salut digital i la telemedicina. El seu compromís amb l'excel·lència acadèmica, la recerca d'avantguarda i la col·laboració amb professionals de la salut i la indústria tecnològica han situat el centre en una posició fonamental en la transformació digital del sector sanitari.

L'Hospital Clínic de Barcelona és un centre hospitalari de renom internacional que destaca per la seva excel·lència en l'atenció mèdica, la recerca avançada i la formació de professionals de la salut. Amb més d'un segle d'experiència, l'Hospital Clínic ha estat un líder en el camp de la medicina, oferint una atenció mèdica d'alta qualitat i promovent la innovació en diagnòstic i tractament.

Per a més informació sobre els premis UniDhas 2023, visiteu el nostre lloc web o poseu-vos en contacte amb Ángeles Fuentes, Fundació iSYS / 618 63 45 15 / info@fundacionisys.org