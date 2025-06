Un projecte en què participa la UOC estudia les necessitats i les percepcions de les persones majors de 60 anys sobre aquesta prometedora tecnologia.

L'augment de l'esperança de vida i la baixada de la natalitat en les societats desenvolupades plantegen importants dubtes sobre la capacitat dels sistemes d'atenció i salut per cobrir les necessitats futures d'una població cada vegada més envellida. Davant aquest repte, la robòtica assistencial apareix com un àmbit d'innovació prometedor per donar suport a les tasques de la vida diària de les persones grans. Un equip de recerca de l' eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) i el grup de recerca REFiT-BCN, del Parc Sanitari Pere Virgili i del Vall d'Hebron Institut de Recerca, ha posat en marxa un projecte per explorar qualitativament les necessitats i les percepcions d'aquest col·lectiu en relació amb la robòtica assistencial domiciliària amb l'objectiu final de millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus receptors.

"Entendre les opinions i les percepcions directes de les persones grans sobre aquestes tecnologies és crucial per al desenvolupament i la implementació reeixida de solucions que realment s'ajustin a les seves necessitats i expectatives", explica Marta Aymerich , directora de l'eHealth Center i investigadora del grup de recerca de l'eHealth Lab de la UOC, que coordina el projecte juntament amb Eva Aumatell, tècnica de recerca.

Innovar comptant amb la gent gran

La robòtica assistencial té com a objectiu ajudar en alguns dels desafiaments que presenta la cura de les persones grans en els seus domicilis, donant suport en activitats de la vida diària com ara l'alimentació, l'administració de medicaments o la neteja de la llar, però també en tasques d’acompanyament o monitorització. En l'actualitat, alguns d'aquests robots estan en fase de concepte, d'altres en desenvolupament i alguns ja estan disponibles comercialment, però "encara hi ha molta incertesa sobre la integració d'aquestes eines en la cura de la gent gran", afegeix Lorena Villa, infermera i investigadora del grup REFiT-BCN.

A través de grups de discussió i entrevistes en profunditat amb persones majors de 60 anys, conduïdes per Eva Aumatell de l'eHealth Center, l'equip investigador tractarà d'identificar, en primer lloc, quines d'aquestes tecnologies són conegudes i utilitzades en la vida quotidiana, per després aprofundir en aspectes vinculats a les necessitats, les actituds, les percepcions, els interessos i els sentiments respecte a l'ús de la tecnologia en general i els robots assistencials en particular. També exploraran aspectes com la utilitat percebuda —que s'ha demostrat que és un predictor de la intenció d'ús d'aquestes tecnologies— i els facilitadors i les barreres per incorporar els robots en la seva vida quotidiana. Aquests grups de discussió i entrevistes es realitzen en col·laboració amb el Barcelona Aging Collaboratory (BALL), un Living Lab sobre envelliment i longevitat expert en cocreació i codisseny de solucions amb i per a les persones grans, del qual la UOC forma part.

Segons els investigadors, la participació dels usuaris en els processos d'innovació tecnològica és un pas clau que, en el cas d'aquest col·lectiu, sovint no es considera en profunditat. "Hi ha una tendència a innovar per a la gent gran sense comptar amb la gent gran. Sovint s'assumeix erròniament que no tenen interès o els coneixements suficients sobre tecnologia, cosa que condueix a excloure'ls del disseny, el desenvolupament i la implementació d'aquestes tecnologies. Aquesta pràctica contribueix a estigmatitzar la gent gran en relació amb la tecnologia, fomenta la discriminació per edat i les obliga a adaptar-se a l'ús de les tecnologies des de la perspectiva i l'experiència d'altres persones", subratlla Lorena Villa.

Riscos ètics i de privacitat

Un altre dels punts clau de la investigació és analitzar els aspectes ètics d'aquestes tecnologies i la seva implementació. "El projecte aborda consideracions ètiques importants relacionades amb la privacitat, la pèrdua de control i de llibertat individual, i altres riscos potencials associats amb l'ús de robots d'assistència per a persones grans, com la reducció del contacte humà, l'increment de la confusió amb la realitat o la infantilització dels usuaris", detalla Marta Aymerich.

En aquest sentit, la investigadora del grup REFiT-BCN apunta que l'estudi prestarà una "atenció especial a aquesta dimensió ètica, ja que tenen conseqüències que podrien afectar directament o indirectament la salut de la gent gran".

Participants amb diferents perfils

Les entrevistes i els grups de discussió del projecte, que tindrà una durada aproximada d'un any, es realitzaran a la Casa de Pensar i l'Hospital del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, i també a l'Hospital de la Santa Creu de Vic, ja que un dels objectius és avaluar si es troben diferències en la visió d'aquesta població en funció del territori.

Aquest estudi qualitatiu també inclourà diferents perfils en relació amb el gènere i l'estat de salut, amb participants amb més i menys grau de fragilitat, discapacitat o cronicitat complexa. "No és tan important el nombre de persones participants com la diversitat de les que hi participin, i que es puguin explorar en profunditat les seves opinions", conclou la investigadora de la UOC.