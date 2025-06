La Fundació TIC Salut Social ha fet efectiva la compra i lliurament del material necessari per equipar una sala d’immersió tecnològica i un entorn virtual immersiu a la Fundació GURU i la Fundació Sant Francesc d’Assís, respectivament. Les noves instal·lacions permetran dur a terme el projecte que lidera la Fundació TIC Salut Social amb les dues entitats socials i l’eHealth Center de la UOC per valorar si l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) pot millorar el tractament i la qualitat de vida de les persones amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA).

Equipament necessari per a la sala d'immersió tecnològica

La Fundació GURU va rebre el passat mes de febrer l’equipament necessari per dotar la sala d’immersió tecnològica: un seient d’estimulació per proporcionar estimulació sensorial controlada; els dispositius de construcció i programació per adquirir i consolidar habilitats socials; les tauletes digitals per realitzar la intervenció en tots els contextos de desenvolupament; i una pissarra tàctil interactiva per facilitar a les persones amb TEA la visualització de la informació, la interacció controlada, el suport a la comunicació i l’estimulació sensorial controlada.

D’altra banda, la Fundació Sant Francesc d’Assís, compta des de finals de gener amb un nou projector de 360 graus que proporcionarà una experiència embolcallant i multi-sensorial a les persones usuàries. Mitjançant la combinació de gràfics 3D, so, vídeos d’entorns reals i simulats, seguiment de moviment i dispositius de visualització, les persones usuàries podran treballar aspectes com la psico-estimulació, la neuro-rehabilitació, la relaxació i fins i tot fer activitat física.