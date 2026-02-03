L'eHealth Center de la UOC organitza una sessió de treball titulada «El codisseny amb persones: un primer pas per a una perspectiva centrada en la persona en l'atenció de la salut»Aquesta sessió de treball pretén intercanviar coneixements a l'eHealth Center de la UOC sobre l'atenció en salud proactiva, integrada i centrada en la persona.
La sessió de treball, que reunirà investigadors del Centre Noruec per a la Recerca en e-Salut, SINTEF Digital, la Direcció Noruega d’e-Salut, Imatis, la Universitat de Copenhaguen, la Universitat d’Agder i els ajuntaments de Tromsø i Risør, girarà a l’entorn d’«El codisseny amb persones: un primer pas per a una perspectiva centrada en la persona en l’atenció de la salut». La sessió tindrà lloc el divendres 20 d’octubre de 2017 a l’edifici de la UOC de l’avinguda del Tibidabo, sala Josep Laporte, entre les 9 i les 16 h.
Una petita delegació, composta per investigadors de serveis de salut, gestors, investigadors de tecnologia i gestors d’e-salut, intercanviarà coneixements amb els investigadors de la UOC sobre l’atenció proactiva, integrada i centrada en la persona. La sessió de treball també té com a objectiu compartir projectes i idees amb la pretensió d’identificar futures col·laboracions entre el Centre Noruec per a la Recerca en e-Salut i l’eHealth Center de la UOC, amb una atenció especial al projecte DigiValue (serveis de salut digitals orientats a la creació de valors, integrats, proactius i centrats en les persones), dirigit per l’equip d’investigació del Dr. Rotvold, amb la col·laboració de SINTEF Digital, SINTEF Technology and Society, la Universitat d’Agder, l’Ajuntament de Tromsø, l’hospital universitari del Nord de Noruega i l’Ajuntament de Trondheim.