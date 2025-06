El doctor Antoni Trilla és un dels epidemiòlegs més coneguts i respectats del nostre país. Durant la pandèmia de la COVID-19 era un dels experts que des dels mitjans de comunicació explicaven a l'angoixada població com evolucionava el virus i com l'havíem de prevenir. Trilla és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, professor de Salut Pública de la Universitat de Barcelona i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa universitat, i investigador d'ISGlobal, a més de ser membre del Consell Assessor de l'eHealth Center. Hem parlat amb ell per saber com la digitalització afectarà la professió mèdica i la qualitat assistencial en un futur.

Quines oportunitats veu en el desenvolupament de solucions digitals en el món de la salut, especialment en epidemiologia i prevenció de la salut?

És una àrea que té un gran potencial de desenvolupament, tant en la prevenció i promoció de la salut com en la vigilància i el control epidemiològic. Per exemple, podem emprar solucions digitals per al calendari vacunal de nens i adults, per recordar la conveniència de fer exercici, per identificar vectors (mosquits), per enregistrar dades que poden ajudar a identificar i controlar epidèmies...



Com a degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, pensa que s'està formant bé els estudiants en digitalització de la salut?



Els hem de formar millor. És obvi que estan més ben preparats i en moltes àrees són usuaris digitals avançats, però la part específica de salut cal reforçar-la i fer-la atractiva. Els estudiants d'avui treballen i es comuniquen molt més digitalment. A vegades, a les aules, només veiem les tapes aixecades dels ordinadors i no la cara dels alumnes... D'altra banda, la intel·ligència artificial ja s'està introduint en el món acadèmic i docent, i cal aprofitar-la de manera positiva.



Quins són els reptes principals a què cal fer front a l'hora d'implementar solucions digitals en l'àmbit sanitari?



Al meu entendre, cal demostrar que siguin fiables, segures i estiguin validades científicament abans de considerar-ne l'ús potencial en la vida real. Després, que siguin senzilles i fàcils d'emprar.



Creu que els ciutadans estan preparats per a un món sanitari i assistencial més digital?



Ja estem en un món sanitari més digital. L'experiència de La Meva Salut, per exemple, és molt positiva. Recordem també els certificats digitals de vacunació covid, que tots corríem a descarregar al mòbil per si en algun moment ens els demanaven per viatjar o entrar a determinats llocs.

I els professionals sanitaris, ho estan, de preparats per a aquestes solucions?

La professió mèdica està habitualment preocupada per emprar sempre la millor tecnologia disponible, per exemple, per fer diagnòstics o comunicar-se. Però també esperem que les solucions digitals siguin realment solucions per a altres aspectes que no tenen valor afegit en la nostra feina: per exemple, solucions que simplifiquin tasques burocràtiques o administratives, com ara recollir dades clíniques, fer resums de la història clínica o transcriure notes de clíniques.



Una de les queixes principals dels emprenedors és que és difícil que els sistemes sanitaris adoptin les seves innovacions. Com creu que es pot superar aquest repte?



La veritat és que no ho sé del cert. Hi ha sempre certa resistència al canvi, i el món digital sanitari és complex i encara té defectes de naixement i de creixement: sistemes incompatibles entre si, decisions preses per gestors o experts en tecnologia que no s'analitzen ni es proven abans en el món real diari...



Quin creu que ha de ser el rol de l'eHealth Center en el món de les solucions digitals de salut?



L'eHealth Center és una iniciativa molt sòlida. Hauria de tenir un paper decisiu en el fet de plantejar reptes, buscar solucions potencials i, especialment, validar-les metodològicament per poder-ne recomanar o no l'ús en la pràctica clínica.



Com a cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, quines són les innovacions digitals més importants que es porten a terme a l'hospital en aquests àmbits?



Depenem molt de les dades. Un 80 % de la nostra feina és analitzar dades. Quan jo vaig començar Medicina, les peticions analítiques les fèiem amb bolígraf i els resultats de les anàlisis arribaven l'endemà impresos en paper. Avui tot és digital i molt més ràpid; es generen un munt de dades de tota mena. Els sistemes informàtics són bons i prou sòlids, però encara no són prou amables ni fàcils. Ara tenim informació en temps real i podem accedir de manera molt més ràpida a les dades, però crec que encara hauria de ser tot molt més automatitzat (el que sigui possible) i fàcil.



Vostè va ser un dels epidemiòlegs de referència durant la pandèmia de la COVID-19. Quina és la seva visió sobre l'acceleració de la digitalització que es va produir durant aquella situació d'emergència?



Hi va haver dues grans àrees d'acceleració. D'una banda, la recollida i anàlisi de dades, tant epidemiològiques (vigilància, models de predicció) com clíniques (avaluació predictiva del risc) i dels tractaments (assajos pragmàtics). De l'altra, l'ús de la comunicació digital entre professionals i pacients. Moltes d'aquestes innovacions s'han adaptat i ja s'han quedat entre nosaltres.



Quines innovacions creu que veurem a curt i mitjà termini?



Portarem a sobre tota la informació personal sanitària en els dispositius mòbils i podrem accedir-hi; augmentaran l'ús i la precisió dels dispositius portàtils de control de variables de salut (wearables); ens comunicarem amb els pacients i amb els professionals per mitjans digitals cada cop més segurs i eficients. La intel·ligència artificial entrarà amb força i ajudarà a descarregar múltiples tasques administratives de suport. Tindrem molta informació a l'abast que caldrà gestionar bé i especialment conèixer el grau de fiabilitat que ens pot oferir com a eina de suport en decisions clíniques i epidemiològiques. I una certesa: gràcies a la tecnologia, els metges tindrem més temps per atendre els pacients, parlar amb ells i aportar allò d'art, experiència i empatia que té a veure amb tots els valors de la nostra professió.