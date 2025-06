El grup de recerca Cognitive NeuroLab dels Estudis de Ciències de la Salut i col·laborador del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està duent a terme un estudi de recerca i busca activament consumidors habituals de cafeïna per participar-hi. Si tens entre 18 i 55 anys i consumeixes cafeïna de forma diària i habitual, podries ser una persona idònia per formar part d'aquesta recerca.

L'objectiu principal de l'estudi és examinar els efectes del consum regular de cafeïna i l'aplicació de l'estimulació cerebral no invasiva en la funció cognitiva. L'estudi es durà a terme en les nostres instal·lacions situades en la Rambla del Poblenou, 154, Edifici C, planta 1a., a Barcelona.

La participació en l'estudi implica l'assistència a dues sessions presencials, cadascuna amb una durada de dues hores. Durant aquestes sessions, mentre s'administra una sessió d'estimulació cerebral no invasiva coneguda com a estimulació transcranial per corrent directe (tDCS), es duran a terme proves d'avaluació de la funció cognitiva. La tècnica tDCS és no invasiva i indolora i utilitza corrent continu de baixa intensitat per modular l'activitat neuronal en àrees específiques del cervell de manera gairebé imperceptible.

Per participar en aquest estudi, és necessari consumir un mínim de tres a quatre begudes amb cafeïna al dia. Si compleixes aquest criteri o desitges obtenir més informació, et convidem a posar-te en contacte amb l'investigador i estudiant de doctorat Javier Vázquez per correu electrònic (jcorreav@uoc.edu) o per telèfon al 688 785 715.

Els investigadors principals a càrrec d'aquest estudi són Javier Vázquez i Diego Redolar, investigador principal del Cognitive NeuroLab i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.