Tens dolor crònic i estàs interessat en compartir la teva experiència per a contribuir a la recerca? Et convidem a participar en el nostre estudi sobre les alternatives terapèutiques que utilitzen les persones amb dolor crònic i l'opinió que en tenen.

Objectiu de l'estudi:

Busquem entendre quines alternatives terapèutiques utilitzen les persones amb dolor crònic i quin nivell de satisfacció experimenten amb elles. També explorarem si les variables sociodemogràfiques i relacionades amb el dolor poden influir en aquestes eleccions, així com la teva opinió sobre l'ús de sistemes de realitat virtual per al maneig del dolor.

Com pots participar?

Per participar, has de tenir més de 18 anys i experimentar dolor crònic durant almenys més de tres mesos, amb un mínim de dos episodis de dolor per setmana.

Si compleixes aquests criteris, si us plau, dedica uns 20 minuts del teu temps per completar aquest qüestionari en línia. No hi ha respostes correctes ni incorrectes; simplement busquem comprendre la teva experiència.

Responsables del projecte:

Aquest estudi està dirigit per un equip de professors i investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i l'Hospital Vall d'Hebron. Si tens alguna pregunta addicional, no dubtis en posar-te en contacte amb el Dr. Rubén Nieto Luna (rnietol@uoc.edu).

La teva participació és fonamental per avançar en el coneixement i millorar el maneig del dolor crònic! Completa el qüestionari aquí.

Gràcies per la teva col·laboració!