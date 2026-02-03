Campus

El Consell de Direcció de l’eHealth Center és l’òrgan permanent d’administració i gestió de l’eHealth Center de la UOC i la seva funció és establir els plans estratègic i de treball del centre, fer el seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades i adoptar tots els acords necessaris per al compliment de les finalitats i objectius del centre.

Xavier Vilajosana

Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria

Marta Aymerich

Direcció de l'eHealth Center

Salvador Macip

Direcció dels Estudis de Ciències de la Salut

Daniel Riera

Direcció dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Jordi Planella

Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Josep Prieto

Coordinació acadèmica dels TechLabs de la UOC

Equip de treball

L’Equip de Treball de l’eHealth Center és l’encarregat de desenvolupar l’activitat pròpia del centre. Està integrat per diversos perfils professionals de diferents àmbits de la nostra universitat per a aconseguir una mirada interdisciplinària que ens garanteixi els millors resultats possibles en el camp de la salut digital.

Marta Aymerich

Directora de l’eHealth Center

Carme Carrion

Coordinadora científica de la comunitat eHealth

Imma Alberch

Tècnica de Comunicació i Outreach

Marc Graells

Coordinació tècnica

Eva Aumatell

Tècnica de recerca i capacitació

Noemí Robles

Coordinació del Servei de suport a la Recerca i Projectes

Equip associat a iniciatives estratègiques

Francesc Saigí

Director del Centre Col·laborador de l'OMS en salut digital

Marco Inzitari

Barcelona Aging Longevity (BALL)

Liv Raphael

Directora del clúster ODS 3