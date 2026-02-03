Equip
El Consell de Direcció de l’eHealth Center és l’òrgan permanent d’administració i gestió de l’eHealth Center de la UOC i la seva funció és establir els plans estratègic i de treball del centre, fer el seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades i adoptar tots els acords necessaris per al compliment de les finalitats i objectius del centre.
Xavier Vilajosana
Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria
Marta Aymerich
Direcció de l'eHealth Center
Salvador Macip
Direcció dels Estudis de Ciències de la Salut
Daniel Riera
Direcció dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Jordi Planella
Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Josep Prieto
Coordinació acadèmica dels TechLabs de la UOC
Equip de treball
L’Equip de Treball de l’eHealth Center és l’encarregat de desenvolupar l’activitat pròpia del centre. Està integrat per diversos perfils professionals de diferents àmbits de la nostra universitat per a aconseguir una mirada interdisciplinària que ens garanteixi els millors resultats possibles en el camp de la salut digital.
Eva Aumatell
Tècnica de recerca i capacitació