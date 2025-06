La UOC disposa d'EduTECH Emprèn, un programa d'acceleració per a projectes emprenedors del sector de l'aprenentatge en línia (e-learning) que té per objecte donar suport al desenvolupament del prototip o servei, la definició del seu model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial de creixement.