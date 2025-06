Jornada de presentació i networking dels doctorats industrials de Ciències Socials i Humanitats

Amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla de Doctorats Industrials i com es pot aplicar als àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, la UOC ha organitzat una jornada de presentació i networking que tindrà lloc el dimecres 7 de novembre, a les sis de la tarda, a la sala Josep Laporte de la UOC (avinguda del Tibidabo, 39, de Barcelona). L’organització és a càrrec de l’Escola de Doctorat i l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT). Per a participar-hi, cal inscriure-s’hi abans del 6 de novembre. La jornada es durà a terme en català.

La jornada s’adreça a empreses que tinguin alguna necessitat o idea que demani innovació o recerca, al personal docent i investigador que busqui doctorands o una empresa/institució adequada per a dur-hi a terme un projecte, i també a potencials estudiants de doctorat.

En la jornada s’explicarà en què consisteixen els doctorats industrials; se’n presentaran casos d’èxit de la UOC des de la perspectiva dels estudiants, del personal docent o investigador i de les empreses; es donaran a conèixer propostes de possibles projectes de doctorat industrial per a les pròximes convocatòries, i finalment es farà saber quins són els reptes que afronten les empreses i les organitzacions participants. En acabar la jornada, s’oferirà l’oportunitat que tant estudiants com investigadors i empreses facin networking per a impulsar propostes conjuntes de doctorats industrials.

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa de la Generalitat que promou l’establiment de ponts de col·laboració entre el món acadèmic i el socioeconòmic per a donar resposta als reptes de les empreses i les institucions, contribuir a la competitivitat i la internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per a captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

La jornada s’emmarca en el Pla estratègic de la Unitat de Valoració i Transferència de la UOC (PETER), al qual la Generalitat va posar llum verd l’abril passat. La iniciativa té un pressupost de més d’un milió i mig d’euros, del qual el 50% és finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el 50% restant per la Universitat. L’objectiu del PETER és impulsar la transferència de coneixement de la UOC, i s’espera que permeti, per una banda, augmentar el nombre de patents i spin-offs i, per l’altra, triplicar el nombre d’empreses amb què coopera la Universitat, que poden arribar a ser més de 300 l’any 2020.