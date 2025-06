Jornada SpinUOC 2023

#SpinUOC 2023, l'ecosistema de la innovació

Vine a l’’#SpinUOC, la jornada anual de l’emprenedoria i la innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El pròxim 29 de juny, a les 19h, coneixereu als 8 finalistes d'aquesta edició. I també podreu gaudir d'altres sorpreses com La Galeria de la Innovació,on descobrireu projectes d'edicions anteriors des d'una perspectiva artística. Us apunteu?

Podeu veure'l en directe a Youtube!