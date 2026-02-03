#SpinUOC 2026: Un Big Bang d’innovacióTorna l’esdeveniment de referència en emprenedoria i innovació de la UOC.
Després de sis mesos d’impuls i mentoratge, els onze projectes finalistes de l’SpinUOC 2026 es donen cita a l’esdeveniment de referència en emprenedoria i innovació de la UOC.
El pròxim 18 de juny, a partir de les 17:45 h, donarem el tret de sortida al nou SpinUOC Rural. I a les 19:00 h, arrenca la competició final!
Ho celebrarem al cor del nostre campus, a la Rambla del Poblenou. Vine a viure-ho en directe o segueix-ho en streaming pel nostre canal de YouTube. T’hi apuntes?
Seu de la UOC – Rambla del Poblenou, Barcelona
18 de juny
17.45 h – SpinUOC Rural
19.00 h – 20.30 h – Presentació dels projectes i competició
20.30 h – 21.30 h – Còctel
Finalistes SpinUOC Rural
Elohawk: Plataforma d'anàlisi geoespacial i IA per detectar abocaments il·legals de residus en grans extensions de territori.
Kloosiv: Mapeig intel·ligent amb IA per predir riscs socials i residencials en municipis rurals, optimitzant els recursos públics.
Phycocares: Solució biotecnològica derivada d'algues invasores per combatre el lmotlle de les taronges i reduir pèrdues en la postcollita rural.
Turicleta: Xarxa autònoma de lloguer de bicicletes elèctriques plug & play per impulsar la mobilitat sostenible i el turisme actiu en zones rurals.
Finalistes SpinUOC
Authory.tech: Plataforma de verificació que analitza patrons d'escriptura per aportar mètriquesives als docents davant l'ús indegut de la IA.
Edurantia: Aplicació gamificada basada en la gestió d'una ciutat virtual que motiva estudiants d'11 a 15 anys i millora el seu rendiment.
Fitter: Solució de salut digital que combina IA i acompanyament humà per combatre el sedentarisme i millorar l'adherència a hàbits saludables.
Mintnature: Plataforma digital basada en blockchain i IA que simplifica la compensació verificable de CO₂ al sector turístic i d'esdeveniments.
Observa: Eina d'avaluació basada en vídeos d'aula i IA per oferir feedback formatiu i informes personalitzats al professorat.
Plastikóre: Tecnologia sostenible i modular per a depuradores i indústries que elimina eficientment microfibres de les aigües residuals sense químics.
SynaptIA: Plataforma de simulació clínica amb pacients sintètics i IA per entrenar de forma permanent la font pràctica en fisioteràpia.
En aquesta edició, entre els onze projectes seleccionats, s’atorguen cinc premis, que es decideixen en l’esdeveniment:
‘Premi al millor projecte emprenedor’, dotat amb una quantitat en metàl·lic de 10.000 euros.
‘Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social’, el que pugui aportar més transformació i més progrés social, patrocinat per la Ramon Molinas Foundation i dotat amb una quantitat en metàl·lic de 10.000 euros.
- ‘Premi del públic a la millor presentació’, dotat amb 3.000 euros en metàl·lic.
- ‘Premi SpinUOC Rural’, El millor projecte obtindrà un premi de 10.000 euros i serà el vuitè finalista de l'SpinUOC 2026, on tindrà l'oportunitat de guanyar un dels altres premis.
A més dels guardons habituals, es lliurarà també el Premi SpinUOC Dona, amb l’objectiu visibilitzar i donar suport als projectes emprenedors liderats per dones dins de l'ecosistema Hubbik. El reconeixement consta d’un primer premi de 10.000 euros amb mentoria personalitzada, i d’un segon consistent en assessorament especialitzat.
Els projectes guanyadors gaudiran d’un programa de suport per al desenvolupament, la validació i implantació del model de negoci i el pla de finançament (valorat en 2.500 euros) ofert per Hubbik.
Els vuit projectes que s’hagin presentat a l’esdeveniment també disposaran d’una entrada per al 4 Years From Now (4YFN) del 2026, la fira de l’emprenedoria del sector mòbil del Mobile World Congress, on es podran promocionar els projectes. A més, alguns d’aquests vuit projectes podran disposar d’un espai a l’estand de la UOC del 4YFN 2026.
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
Aquest programa també pot ser cofinançat mitjançant una subvenció, en cas que sigui atorgada, amb l'objectiu de reduir la bretxa de gènere en l'àmbit de les TIC, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través del programa Next Generation EU (ref. BDNS 805662).
