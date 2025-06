El projecte AutisMIND, per a la inclusió de persones amb autisme, llança una campanya de crowdfunding.

Autismind ha llançat una campanya a la plataforma de crowdfunding Verkami per finançar la creació d'una plataforma de vídeos interactius que ajudin a fomentar la inclusió de persones amb autisme a la societat. Com si fos un simulador de la vida en format Netflix, adolescents i adults amb TEA podran comptar amb vídeos interactius, jocs, tutorials, exercicis i molts altres recursos per millorar-ne l'autonomia i el benestar.

Amb la campanya de crowdfunding els usuaris podran accedir anticipadament a aquests serveis en condicions de descompte molt avantatjoses. L'objectiu és reunir els 18.600 euros necessaris per poder engegar el servei. La campanya de crowdfunding estarà activa fins al 10 de maig a la plataforma Verkami. Aquestes campanyes de micromecenatge parteixen de la filosofia de “tot o res”, és a dir, si no s'arriben a l'objectiu final es retornen els diners recaptats i no es finança el projecte

La iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme per part de la comunitat, ja que busca crear un impacte positiu a llarg termini a la vida de persones amb autisme i els seus éssers estimats. Els creadors d'Autismind ja compten amb el suport de nombroses entitats com IDAPP, Autisme amb Futur o Apnaba entre d'altres, que han decidit participar al projecte. Ara encara la recta final de la campanya amb més del 60% recaptat.

Autismind, projecte guanyador del premi del públic a l'edició 2022 del programa SpinUOC, ha comptat amb el suport de Hubbik per impulsar aquesta campanya de crowdfunding i validar així el seu projecte i model de negoci.