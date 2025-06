La UOC aposta pel 'crowdfunding' per desenvolupar una app que ensenya a llegir a nens amb síndrome de Down i autisme

Jo també llegeixo és una aplicació per ensenyar a llegir a nens a partir dels quatre anys, que poden tenir dificultats, com els de síndrome de Down o el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’app, que ja està creada, necessita 17.000 euros perquè sigui possible completar les seves prestacions. La UOC, coincidint amb el Dia Mundial de la síndrome de Down, el 21 de de març, ha creat un canal a Verkami per impulsar per primera vegada una campanya de crowdfunding per finançar una iniciativa emprenedora.

La impulsora d’aquesta app, Gemma Fàbregas, màster en Aplicacions Multimèdia per la UOC, convida a col·laborar encara que no siguem potencials usuaris “perquè ajudem a aquelles persones que sí que la necessiten”. “Participant en el crowdfunding de l'app aconseguirem impulsar una aplicació òptima d’aprenentatge de lectura per a nens amb síndrome de Down i amb d’altres dificultats. Entre tots ho farem possible ", apunta Fàbregas. Actualment, segons Down Espanya, hi ha 35.000 persones a l’Estat amb síndrome de Down. Segons la Confederació d’Autisme d’Espanya no es coneix la xifra exacta de persones amb Autisme, però apunten que a Europa hi ha aproximadament un cas per cada 100 naixements.

Fins al 30 d’abril és possible realitzar petites aportacions econòmiques per completar l’objectiu de la campanya. Des de Jo també llegeixo s’ofereixen un seguit de recompenses a canvi d'aportacions econòmiques, que van des de la possibilitat de descarregar l’app, o donar-la a un nen que la necessiti, i un paquet extra de vocabulari, a una làmina de l’artista Vanessa Linares o el reconeixement amb un logo del suport econòmic al web de la iniciativa.

Aprendre a llegir d’una manera divertida

L’aplicació crea un entorn educatiu lúdic a partir de la combinació d’imatge, text i àudio per a afavorir el desenvolupament del llenguatge dels més petits mitjançant la memòria visual. Es basa en el mètode de lectura global, una metodologia ja validada per experts en educació especial i que potencia al màxim les capacitats d’aprenentatge. Aquest projecte vol ajudar les mares i els pares a proporcionar als seus fills una educació especial.

Jo també llegeixo es pot configurar en dos idiomes, català o espanyol, i disposa de la personalització d’imatges i paraules, de manera que el nen o la nena les pugui relacionar amb el seu entorn més pròxim. A més, al llarg del procés apareix un personatge animat que motiva a fer les activitats i les premia amb recompenses.

Presentació pública

El dijous 21 de març, Dia Internacional de la síndrome de Down, a les 18.15 h, Jo també llegeixo serà presentada al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona (carrer del Comerç, 36), a la Sala Calidoscopi (entrada per la plaça de l’Acadèmia). Per a assistir-hi, cal enviar un correu prèviament a comunica@yotambienleo.com.

Aposta pel finançament col·lectiu

La UOC dona suport emprenedor a Jo també llegeixo per mitjà de Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta de la seva comunitat. Amb aquest projecte comença una nova aposta de la Universitat pel crowdfunding per a sumar petits suports econòmics de persones o entitats que permetin fer realitat projectes impulsats per estudiants, alumni, professorat o personal de gestió de la institució. La Universitat ha creat un canal a Verkami, plataforma consolidada de finançament col·lectiu, des de la qual s’impulsaran aquesta tipologia de campanyes.

Jo també llegeixo és una iniciativa que va néixer a l’SpinUOC, programa anual de la UOC d’impuls a l’emprenedoria, ha rebut l’assessorament del programa EduTECH Emprèn de la UOC i ha estat present amb la Universitat al 4 Years From Now (4YFN), del Mobile World Congress.