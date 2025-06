Convocatòria per a start-ups del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ

L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya té oberta la seva convocatòria Fòrum d’Inversió per a seleccionar start-ups per a participar en una cita amb inversors i fons de capital de risc. El termini per a presentar-hi candidatures és el 16 d’abril.

La iniciativa s’adreça a empreses amb menys de cinc anys de vida i seu social a Catalunya, en funcionament i amb un pla de negoci detallat amb projeccions financeres. Entre totes les start-ups presentades se’n seleccionaran 50 per a ser incloses en el Catàleg d’empreses amb potencial de creixement, adreçat a fons de capital de risc i xarxes d’inversors privats de Catalunya.

D’aquestes 50, 24 rebran formació per a millorar les habilitats comunicatives davant dels potencials inversors abans de seleccionar 21 finalistes per al Fòrum d’Inversió 2018, que tindrà lloc el 20 de juny.