La UOC participa com a sòcia en una iniciativa Erasmus+ adreçada a la millora de les competències emprenedores en l'àmbit universitari

La UOC és una de les universitats de la Unió Europea que participen en el projecte SPINTeams, una iniciativa del programa Erasmus+ liderada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.

L'objectiu del projecte és oferir suport metodològic a les empreses derivades (spin-offs) i a les empreses emergents (start-ups) nascudes d'universitats i altres centres educatius. Per dur-ho a terme, es proposen noves oportunitats d'aprenentatge mitjançant la formació i es reforcen, d'aquesta manera, les capacitats d'investigadors i estudiants en l'àmbit de l'emprenedoria i la participació en una xarxa internacional d'emprenedors i mentors.

SPINTeams dotarà les institucions d'ensenyament superior (IES) de tutors d'emprenedoria perquè orientin i assessorin futurs emprenedors durant les primeres etapes del projecte i els proporcionin una formació específica, amb noves metodologies de mentoria i ensenyament mutu i la creació d'un ecosistema de suport. De la mateixa manera, la iniciativa disposa d'una plataforma de cooperació internacional per impulsar la creació de xarxes de connexió entre centres de diferents països.

Aquesta iniciativa ofereix seminaris web sobre l'acompanyament dels emprenedors per potenciar les habilitats dels tutors d'emprenedoria de les IES associades i la formació per a la millora de les habilitats emprenedores i empresarials centrada en estudiants avançats, estudiants de doctorat i investigadors (futurs emprenedors o fundadors d'empreses derivades o emergents). Així mateix, en el marc d'aquesta iniciativa s'elaborarà el manual 'Construint ecosistemes de suport empresarial per a les IES') 'Construint ecosistemes de suport empresarial per a les IES' i la guia 'Mètodes de tutoria i ensenyament mutu per al suport de nous emprenedors'i es crearà una plataforma de cooperació internacional per impulsar el treball en equip, la creació de xarxes i la tutoria.

Amb la participació en aquest projecte, la UOC enforteix l'aposta pel suport a l'emprenedoria i la innovació. Actualment, la Universitat, mitjançant Hubbik, disposa de diferents programes de suport emprenedor a través dels quals ofereix assessorament empresarial adaptat a les necessitats de cada projecte, des de la validació fins a l'acceleració de la idea de negoci.

En el projecte hi participen deu socis:

