Oberta la inscripció al programa «Finançament per a projectes emprenedors»

Fins al 2 de maig és possible inscriure’s al curs en línia Finançament per a projectes emprenedors —el qual s’impartirà en castellà—, que començarà el 3 de maig. El programa s’orienta a donar a conèixer a l’emprenedor diferents fórmules per a accedir a la inversió necessària per a desenvolupar el seu projecte.

S’hi tractaran conceptes bàsics sobre alternatives d’inversió en les iniciatives emprenedores i cerca de finançament extern per mitjà d’instruments interns, externs i plataformes de crowdfunding i crowdsourcing, posant un èmfasi especial en la figura dels business angels.

El curs és obert a tota la comunitat UOC i la inscripció s’ha de fer en aquest enllaç. El termini per a inscriure-s’hi s’acaba el 2 de maig. Es farà una selecció prèvia dels projectes d’acord amb les seves necessitats.

Aquesta formació té el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca i del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).