El programa OPENeHEALTH Parkinson ha culminat amb èxit

Hubbik va presentar l’aplicació Parkinsons a l’edició 2018 de 4 Year From Now (4YFN), la trobada d’empreses emergents tecnològiques dins el Mobile World Congress. Teresa Fèrriz, iniciadora i coordinadora de Parkinsons, sobre el projecte Parkinsons i Hubbik al 4YFN: «Teníem dos objectius que hem assolit amb escreix: en primer lloc, comunicar el projecte i fer encara més visible aquesta sòlida aliança Universitat (UOC) i Hospital de Sant Pau i, en segon lloc, donar-nos a conèixer entre socis futurs, en un context global. Hem rebut feedback de centenars de persones de més de vint nacionalitats que ens ha permès observar el nostre projecte des d'una perspectiva de 360º i hem sentit una empatia i suport pel projecte i els nostres objectius que ens referma encara més en el convenciment que cal continuar treballant plegats per a donar resposta al repte global del Parkinson, la segona malaltia neurodegenerativa més estesa arreu del món».

