La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb Santander X, ha atorgat enguany els premis als millors projectes emprenedors de 2024, reconeixent la creativitat, la innovació i l'impacte social de les iniciatives presentades. Els guardonats són emprenedors que, amb la seva dedicació i esforç, han aconseguit posicionar els seus projectes com a referents en l'ecosistema empresarial.

Primer premi: Elena Muñoz Marrón, creadora d'UNNE

El primer premi ha estat atorgat a Elena Muñoz Marrón, fundadora d'UNNE, un projecte amb un fort impacte social, que tracta de millorar la qualitat de vida dels pacients mitjançant solucions innovadores en el sector sanitari. Muñoz Marrón ha destacat la importància d'aquest reconeixement, i ha assenyalat que és un reflex de l'esforç i la il·lusió que s'han posat a fer d'UNNE un projecte necessari per a la societat. A més, ha afirmat que la seva pròxima meta és expandir l'impacte de la seva iniciativa, en particular a través de la col·laboració amb l'hospital HLA Moncloa, amb l'objectiu d'arribar a més pacients el 2025.

Segon premi: Anna Domínguez Cando, al capdavant d' eTrivium

El segon premi ha estat per a Anna Domínguez Cando, el projecte de la qual, especialitzat en la gestió del coneixement i la productivitat corporativa, ha rebut aquest reconeixement per la seva capacitat per simplificar l'accés a la informació dins de les organitzacions. Domínguez Cando ha explicat que aquest premi és un gran impuls per al seu equip, atès que aporta confiança i energia per avançar en el desenvolupament del producte, especialment en la creació d'una renovada experiència d'usuari. A més, ha ressaltat la influència positiva que ha tingut l'acompanyament de Hubbik, que els ha permès pivotar el seu projecte cap a una empresa emergent certificada en gestió del coneixement.

Tercer premi: Alex Rius Laorden, fundador de Levelab

Alex Rius Laorden, amb el seu projecte Levelab, ha rebut el tercer premi i ha compartit la seva satisfacció pel reconeixement atorgat per la UOC i Santander X. Rius ha destacat la importància d'aquest premi com un reforç per a la seva missió d'oferir una experiència educativa accessible i de qualitat, i ha subratllat l'incalculable suport de Hubbik, que ha estat clau per afrontar els reptes de les institucions educatives i oferir solucions innovadores. Amb vista al futur, Levelab vol establir aliances estratègiques amb actors clau en innovació social per consolidar el seu impacte educatiu a escala global.

Quart premi: Luis Esteban Peñaherrera Sandoval, fundador de Picofon

Finalment, el quart premi ha estat per a Luis Esteban Peñaherrera Sandoval, creador de Picofon, una innovadora eina de teràpia per a nens que utilitza intel·ligència artificial per adaptar les sessions a les necessitats individuals de cada pacient. Peñaherrera ha expressat la seva satisfacció pel premi, i ha destacat que aquest reconeixement valida el treball de l'equip i l'avenç significatiu del projecte en termes metodològics i tecnològics. Els pròxims passos per a Picofon inclouen el desenvolupament d'una versió mòbil i la creació d'una eina d'anàlisi basada en intel·ligència artificial, per personalitzar encara més les teràpies. A més, ha ressaltat l'impacte positiu dels programes de Hubbik en el desenvolupament del seu model de negoci i la seva visió empresarial.

Aquest premi no tan sols reconeix el talent i l'esforç dels emprenedors, sinó que també destaca l'impacte positiu que aquests projectes tenen en els seus sectors respectius. La col·laboració amb plataformes com Hubbik, que proporcionen formació i assessorament, ha estat fonamental per al desenvolupament i l'èxit d'aquests projectes, i es perfila com un factor clau per continuar impulsant la innovació i la transformació social a través de l'emprenedoria.