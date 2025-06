La Diputació de Tarragona i la UOC impulsen dos projectes sobre ús sostenible de les platges

Resum de l'acte



Recollir ampolles a canvi de llaminadures i un espai per a la cura i adopció de mascotes a les platges de Tarragona són dos projectes sorgits del programa Innoturisme, impulsat per la Diputació de Tarragona i la UOC, a través de la plataforma Hubbik, de suport a l’emprenedoria i la innovació oberta.

Després d’un procés d’innovació en la identificació dels reptes i la presentació de solucions, l’organització ha seleccionat dos projectes. La Gosseria, una iniciativa per a impulsar un recinte tancat per a animals domèstics a les platges, que vol funcionar com a espai per a la cura de mascotes de particulars i fins i tot d’aparador per a centres d’acolliment per a mostrar animals que busquen una nova llar, és una iniciativa de Jorge Caballero, Yassin En Nouny i Albert Martí, estudiants del cicle superior de Màrqueting i Publicitat de l’Institut de l’Ebre de Tortosa.

Sumem reciclant és una iniciativa de Houssaine Ait Brahim, Fran Carratalà, Jaume Canalda i Josep Sol, estudiants de cicle superior de Màrqueting i Publicitat del mateix institut de Tortosa. La proposta consisteix a convidar els usuaris a recollir les ampolles de les platges a canvi de llaminadures, de manera que es faciliti la neteja d’aquests espais.

Innoturisme

Mireia Riera, directora de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC, apunta que aquest programa vol «donar resposta a reptes definits relacionats amb el turisme familiar, implicant-hi diferents actors del sector, com ara el Patronat de Turisme, el gremi d’hostaleria, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, la Creu Roja i el Col·legi de Farmacèutics».

El diputat Joan Josep Malràs ha destacat la col·laboració entre les universitats i l’Administració per crear sinergies i apropar els estudiants a l’empresa i al mercat. «És imprescindible el foment del futur professional dels alumnes, tenint en compte el benefici que comporta l’esperit emprenedor que repercuteix a tota la societat», ha afegit.