El Partner Meeting SPINTeams reuneix el seu consorci a la UOC

Els dies 16 i 17 de febrer va tenir lloc el Partner Meeting SPINTeams 2023 a l'edifici U del campus UOC, a Barcelona. L'esdeveniment va comptar amb la participació del consorci del projecte europeu SPINTeams, que va organitzar una trobada multidisciplinària. Aquest projecte està liderat per la Cambra de Comerç de Terrassa i avalat pel finançament d'Erasmus+, programa promogut per la Comissió Europea.

Durant els dos dies, els socis del consorci van participar en diverses sessions de treball, van visitar les instal·lacions de la UOC i van gaudir de la ciutat de Barcelona.

SPINTeams pretén donar suport a empreses i emprenedors sorgits d'universitats i centres educatius, establint una xarxa internacional de mentories per fomentar l'emprenedoria universitària.

Aquestes sessions permeten als socis d'altres països treballar en equip, establir sinergies i millorar la comunicació. La presencialitat suma flexibilitat als projectes, redueix els temps de reacció i facilita les reunions.

En els espais de treball es van tenir en compte els diversos aspectes que componen el projecte, sobretot el WP4: "Building new entrepreneurs support ecosystem", coliderat per la UOC, Tera Tehnopolis i la Cambra de Comerç de Terrassa.

El programa continua desenvolupant l'assessorament i l'aprenentatge per acompanyar l'emprenedoria universitària. Per garantir la continuïtat i l'eficàcia d'aquestes sessions, s'ha convocat la trobada següent a Riga, capital de Letònia, al juliol.

Formen part d'aquest projecte la Cambra de Comerç i Indústria de Letònia; la Cambra Econòmica d'Àustria; la Cambra de Comerç de Terrassa; les empreses Poligest, SL, Tera Tehnopolis, Ltd. i European Grants International Academy, SRL; la Universitat Aldo Moro de Bari; la Universitat de Turiba; la Universitat de Graz, i la Universitat Oberta de Catalunya, i com a membre associat, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.

El suport de la Comissió Europea per produir aquesta publicació no implica que n'aprovi el contingut, el qual reflecteix només les opinions dels autors. La Comissió no es fa responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que conté.