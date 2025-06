Vine a la final de l'SpinUOC 2022, 10 anys generant impacte.

Apunta't el 30 de juny a l'SpinUOC, el 10è. aniversari del programa d'emprenedoria i transferència del coneixement de la UOC, per conèixer vuit projectes innovadors

L'esdeveniment es podrà seguir en format híbrid, presencial i en línia

Un cop acabada la segona fase d'assessorament del programa SpinUOC, el jurat d'experts ha seleccionat —pel caràcter innovador, la viabilitat, l'equip, l'alineament estratègic i l'impacte social— vuit projectes com a finalistes de l'edició 2022.

La final se celebrarà el pròxim 30 de juny a l'escenari de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. A partir de les 19.00 h pujaran a l'escenari els vuit projectes seleccionats pel jurat i els seus protagonistes —estudiants, graduats i graduades i treballadors i treballadores de la UOC— i exposaran el seu projecte davant el jurat i el públic. Les inscripcions per assistir a l'esdeveniment en format presencial es fan mitjançant aquest enllaç i per seguir-lo per streaming en aquest enllaç

Els finalistes d'aquesta desena edició són:

Autismind: una aplicació pensada per facilitar la comprensió, la interacció i l'adaptació de persones amb autisme per mitjà d'una plataforma de vídeos interactius.

Genomabs: ofereix un servei de personalització preventiva de precisió per a les teràpies amb anticossos monoclonals. Mitjançant una petita mostra biològica es fa un estudi genòmic per avaluar quines teràpies són més efectives segons les predisposicions genètiques de cada pacient.

Maddi legal: se serveix de l'eina Easydoc, que combina les tècniques de legal design i la tecnologia de signatura digital, per explicar i signar qualsevol contracte o documentació legal digitalment.

Mirou: una aplicació de videocomunicació molt accessible per a persones amb alts nivells de dependència (tant física com cognitiva) en situació d'aïllament en centres sociosanitaris.

Peerpod: una aplicació per crear i escoltar pòdcasts escolars destinada al públic familiar i a la comunitat educativa des de primària fins a batxillerat, amb un enfocament a la creació del contingut per part dels estudiants i amb la supervisió dels seus professors o tutors. Les famílies poden gaudir d'aquests pòdcasts en les seves estones lliures com una forma d'entreteniment educatiu sense pantalles.

Sensit: és una empresa emergent d'àmbit acadèmic que vol acostar la tecnologia als usuaris a través de la ludificació. Per fer-ho, proporciona un kit d'aprenentatge físic que integra diferents elements tecnològics, com ara sensors de diferents tipus, pantalles, LED, botons o interruptors, perquè l'usuari pugui anar aprenent les lliçons a través de la seva plataforma d'aprenentatge interactiva alhora que juga amb totes les funcionalitats que ofereix el kit.

Theker: és la tecnologia innovadora amb intel·ligència artificial per al soldatge i el dessoldatge microelectrònic de qualsevol placa, per a la indústria electrònica i de semiconductors.

Yeira: plataforma d'aprenentatge en línia (LXP) que agilita la creació d'ofertes de diplomatures i cursos privats o oberts amb comerç electrònic (e-commerce). El seu model automatitzat i de preus democratitza l'accés a tecnologia d'aprenentatge en línia d'última generació a Iberoamèrica, la qual cosa contribueix a la millora de la qualitat de les ofertes de formació en aquesta modalitat.

Si vols conèixer més sobre els projectes visita aquest enllaç

