L'#SpinUOC 2023 obre la convocatòria per presentar projectes emprenedors

Amb el missatge "SpinUOC 2023, l'ecosistema de la innovació", l'onzena edició pretén seguir el camí de les edicions anteriors com a vehicle referent en la generació d'impacte i innovació cap al futur. L'#SpinUOC arriba a les onze edicions amb l'objectiu d'impulsar projectes emprenedors innovadors procedents del coneixement dels estudiants, alumnis, personal docent, personal investigador, docents col·laboradors i personal de gestió de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'#SpinUOC es troba dins el marc d'acció de Hubbik, la plataforma que impulsa l'emprenedoria i la innovació oberta amb vincles als àmbits de coneixement de la UOC. Els projectes innovadors i tecnològics que s'hi poden presentar són, per exemple, aplicacions o dispositius electrònics, idees que solucionin problemes socials o iniciatives que millorin el nostre dia a dia. També en formen part les propostes procedents d'un treball de final de grau o de màster, o, fins i tot, projectes que encara estiguin en curs.

Les propostes presentades passaran per un procés d'assessorament, definició i maduració del model de negoci que desembocarà en la selecció, per part d'un jurat d'experts, de vuit projectes finalistes, els quals, posteriorment, seran presentats en públic en una gala final. A més, aquestes vuit iniciatives tindran un assessorament personalitzat que s'adaptarà a les diferents necessitats de cada projecte, a més d'un guiatge individualitzat per preparar les presentacions del dia de l'esdeveniment.

Tot el procés conclourà el 29 de juny del 2023 amb un acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, on els vuit projectes desenvolupats dins la comunitat de la UOC presentaran les seves propostes als assistents, en poc més de cinc minuts, amb la intenció d'atreure el seu interès per promoure'ls o implantar-los en els seus àmbits productius.

Entre els finalistes d'aquesta onzena edició es lliuraran tres premis en metàl·lic: un de 3.000 euros al millor projecte emprenedor, i dos de 2.000 euros: un al millor projecte amb impacte social, atorgat per la Ramon Molinas Foundation, i un altre a la millor presentació, que serà escollit pel públic assistent a l'esdeveniment #SpinUOC. També, els vuit projectes finalistes rebran una entrada per al 4 Years From Now (4YFN) de l'edició del 2024, la fira de l'emprenedoria del sector mòbil organitzada pel Mobile World Congress.

Si tens un projecte innovador i creus que la teva idea encaixa, participa a l'#SpinUOC 2023. Per inscriure-s'hi, només cal omplir aquest formulari. En cas que en vulguis més informació, pots consultar les bases de participació en l'#SpinUOC 2023.

El programa es duu a terme per mitjà de Hubbik, la plataforma que impulsa l'emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC, amb el suport d'Estrella Damm, Foment del Treball, Ramon Molinas Foundation, Seed&Click, 4 Years From Now i la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).