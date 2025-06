Tres start-ups de la UOC, guardonades en els Premis Talent 2024 d'Innovació i Impacte Social

En una cerimònia celebrada en el marc de l'Integrated System Europe (ISE), la Fundació Impulsa Talentum ha reconegut en els Premis Talent 2024 la feina destacada de tres empreses emergents (start-ups) vinculades a la plataforma d'emprenedoria Hubbik de la UOC. Aquests premis, que impulsen la innovació i l'impacte en diferents categories, han reconegut el treball de diversos projectes que estan transformant la societat amb les seves propostes revolucionàries.

Senior Domo, premi Talent en la categoria services, per Ángel Puertas. Aquesta empresa emergent ha estat aclamada per la seva tecnologia pionera en la protecció de persones grans. El seu sistema avançat detecta automàticament situacions de risc i, per tant, ofereix una capa addicional de seguretat i tranquil·litat tant per a la gent gran com per a les seves famílies.

Opground, premi Talent en la categoria tech innovation, per Jordi Vall. Opground ha impressionat el jurat amb el seu enfocament innovador en el reclutament virtual. Mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial, aquesta plataforma connecta de manera eficient empreses que cerquen talent tecnològic amb professionals qualificats, cosa que optimitza el procés de selecció i promou un mercat laboral més dinàmic i competitiu.

AutisMIND, premi Talent en la categoria solidarity-equality, per Alex Escolà. Ha rebut reconeixement per la seva dedicació a fer costat a nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista (TEA). La seva aplicació especialitzada cerca estimular la teoria de la ment i el pensament social en aquest grup, la qual cosa brinda eines valuoses per al seu desenvolupament i benestar emocional.

Els Premis Talent 2024 destaquen la innovació i l'impacte positiu que projectes de diferents àmbits poden tenir en la societat, i abasten des de la tecnologia fins a la inclusió social. Aquestes tres empreses emergents demostren el poder de la innovació per crear un canvi significatiu i millorar la qualitat de vida de les persones.